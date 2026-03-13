Renfe recomienda a los pasajeros adelantar su hora de viaje para llegar a la mascletà ante la falta de acuerdo entre administraciones

En plena polémica por la suspensión de la llegada de trenes de Cercanías a la estación del Norte de València entre las 13 y las 15 horas, que mantiene enfrentados al Gobierno y el Ayuntamiento de València; Renfe ha lanzado una recomendación para aquellos que deseen presenciar la mascletà. Esta es la siguiente: adelantar su hora de llegada o utilizar medios alternativos para llegar a la estación del Norte. Así lo ha compartido en un mensaje en sus redes sociales con el que vuelve a cargar contra el consistorio de Mª José Catalá por su "negativa" a "garantizar la seguridad ante la posibilidad de aglomeraciones" en el entorno de la mascletà.

Cabe recordar que el pasado año hubo problemas y un amago de avalancha que llevó al Ayuntamiento de València a solicitar a Renfe la cancelación de la llegada de convoyes. La prestadora del servicio ferroviario anunció su decisión el viernes y, este fin de semana, se ha sabido que no habría servicio alternativo, pese a que Renfe pidió reforzar la conectividad con EMT y Metrobús, algo que la Generalitat ha activado en el último momento.

E.Press

La recomendación de Renfe puede provocar que los convoyes con llegada antes de las 13 horas vayan más llenos de lo habitual y, además, que el centro se llene horas antes. Hoy podría no ser excesivamente preocupante, pero durante el fin de semana y los días 16 y 17, cuando varios actos del programa de fallas se concentran en el centro, la situación podría agravarse.

Reproches y culpas

En su mensaje en las redes sociales, Renfe dice que debido "a la negativa" del Ayuntamiento, solo prestará servicio en las líneas C1 y C2 hasta la estación de Albal y justifica que no "puede ofrecer alternativas por carretera por el colapso circulatorio y los numerosos cortes de tráfico, que también afectan a los autobuses de la EMT".

Imagen de la 'mascletà' disparada por Pirotecnia Tomás en la plaza del Ayuntamiento de València con motivo de las Fallas 2026. / EUROPA PRESS

Ayer jueves se sucedieron los reproches y peticiones por escrito entre las dos administraciones, pero no hubo un acuerdo posible. Las misivas se sucedieron hasta última hora de la noche; la última la enviada por Catalá. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, intercambiaron cartas a lo largo del jueves, hasta última hora de la noche, mostrando su posición cada una, aludiendo a diversas normativas autonómicas y estatales pero sin llegar a ninguna solución que permita desbloquear el problema, y sobre todo, sin llegar a un acuerdo para dar servicio a los miles de viajeros que utilizan el tren entre las 13 y las 15 horas, para ir a la mascletà pero también para ir a trabajar o al médico en la capital valenciana.