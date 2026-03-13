El robot Doria entra en los hospitales valencianos para detectar con IA más de 20 enfermedades oftalmológicas en solo 10 minutos

El robot automatizado Doria (diagnóstico oftalmológico robotizado por inteligencia artificial) ha analizado los ojos de un total de 270 pacientes en sus dos semanas en funcionamiento en el centro de especialidades de la calle Alboraia en València. Se trata de una tecnología en funcionamiento en Alicante desde finales de 2024 y que llega ahora al 'cap i casal'. La tecnología, que funciona con inteligencia artificial (IA) aunque cuenta con la supervisión de un especialista del departamento del hospital La Fe de València, es un cribado de Oftalmología que permite hacer 100 determinaciones en solo 10 minutos y de forma indolora y no invasiva. Es el tiempo utilizado para descartar o alertar sobre una veintena de enfermedades.

La tecnología supone un nuevo avance en la transformación digital y en "la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". Así lo explicó este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita al centro para comprobar in situ el funcionamiento de este nuevo robot por el que pasarán los pacientes de Atención Primaria para saber si tienen una patología ocular o no. "Mejoramos la rapidez en el diagnóstico y, por tanto, en el pronóstico de los pacientes -, ha expresado-. Al 3 % de pacientes que tienen una patología ocular grave se les ve rápidamente, de forma urgente, en menos de 48 horas".

El conseller Marciano Gómez visita las instalaciones del centro de especialidades de la calle Alboraia. / L-EMV

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, durante las dos primeras semanas de funcionamiento del robot Doria, el 60 % de los pacientes no necesitaron ser derivados a otro servicio; fueron dados de alto el 45 % y el 15 % restante fueron citados dentro del propio seguimiento del circuito. Sin embargo, el cribado permitió detectar una patología urgente en el 2,8 % de los pacientes, problemas de cataratas en el 10,6 % y que necesitan ser sometidos a una intervención quirúrgica y pasaron a la lista de espera; y el 27,4 % han sido enviados a la consulta del especialista. "El objetivo es diagnosticarlos más rápido, reducir la lista de espera y mejorar el diagnóstico y, por tanto, el pronóstico".

"Es un nuevo paso más en darle a la ciudadanía la sanidad pública que se merece -, añadió-. Sigue nuestra dinámica de planificar, ajustar, controlar y evaluar las medidas implementadas". Según la información obtenida en Alicante, los resultados son "satisfactorios", ya que el 45 % de los pacientes no tienen ningún indicador de riesgo y reciben la información por mensaje de texto. Con este segundo equipo, se amplía el cribado a la provincia de Valencia y se espera, en breve, la instalación de un tercer Doria en Castellón.

Así funciona

La exploración tiene una duración aproximada de diez minutos, es indolora y no invasiva, y no requiere preparación previa por parte del paciente. Durante la prueba, la persona se sitúa frente a los diferentes dispositivos de exploración y sigue las indicaciones del equipo para completar las distintas mediciones.

Noticias relacionadas

El sistema, que integra en un único proceso varias pruebas oftalmológicas avanzadas, permite evaluar de forma rápida, objetiva y estandarizada la salud visual del paciente. Entre las enfermedades que pueden identificarse con mayor precisión mediante este sistema se encuentran el glaucoma, las cataratas, alteraciones corneales como el queratocono, errores refractivos significativos y enfermedades de la retina, como la degeneración macular asociada a la edad o el edema macular diabético.