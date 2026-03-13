Tensión en la junta de seguridad entre Catalá y Bernabé por la crisis de los trenes de fallas
La reunión extraordinaria y urgente convocada para resolver el conflicto comienza con tensión entre las dos dirigentes políticas
C. Moreno / M. Ros
Hay imágenes que hablan por sí solas. La tensión entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente convocada por la crisis de los trenes de fallas es palpable en una imagen tomada minutos antes de que se iniciara una reunión en la que las dos dirigentes se han sentado cada una en un extremo y casi ni se han saludado al llegar.
Pilar Bernabé ha sido la primera en llegar y ha esperado la llegada del equipo del Gobinero popular, que se ha incorporado después tras haber mantenido una reunión con miembros de la policía local y del cuerpo de Bomberos de València.
Al parecer, las dos partes implicadas en este conflicto mantienen sus posturas y se muestran enrocadas en sus argumentos con lo que todo apunta a que la reunión no será muy larga ni dará respuesta al conflicto planteado.
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