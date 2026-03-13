Uber duplica su presencia en Fallas con nuevos puntos de recogida

En plena guerra entre el taxi y las VTC por el decreto que prepara el Consell para regular el sector, la plataforma Uber anuncia que refuerza el servicio en Fallas con nuevos puntos de recogida señalizados en diferentes zonas de la ciudad, que permitirán a los usuarios "solicitar viajes de forma más rápida y sencilla en momentos de alta afluencia y restricciones de tráfico".

Además, la plataforma patrocina la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, una de las comisiones falleras más reconocidas de la ciudad y que más visitantes recibe cada año. Como parte de esta colaboración, la plataforma está presente en el programa oficial de actividades de la falla y en distintos momentos clave de las fiestas, como la Pólvora a la Vesprá junto a la falla del Convento o el concurso de paellas.

Y para identificar los vehículos con facilidad, Uber ha lanzado una edición limitada de 60 vehículos personalizados con el diseño del tradicional pañuelo fallero. La iniciativa incluye también una escena integrada en la Falla Convento Jerusalén, creada por el reconocido artista fallero David Sánchez Llongo e inspirada en el modelo de movilidad que Uber ofrece a los valencianos, con el turismo local y la belleza de la región como protagonistas.

"Valencia es una ciudad clave para Uber en España. Queremos formar parte de uno de los momentos más importantes en la ciudad, como son las Fallas, apoyando sus tradiciones más representativas y contribuyendo a facilitar la movilidad en la ciudad durante las fiestas", señala Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal.

Apuesta por Valencia

La compañía continúa reforzando su presencia en la Comunitat Valenciana, trabajando de la mano del tejido local y expandiendo su oferta de servicios. En noviembre se convirtió en Partner Oficial de Movilidad de Roig Arena con el objetivo de mejorar la experiencia de acceso y salida de los miles de asistentes que acuden al nuevo espacio para disfrutar de conciertos, espectáculos y eventos deportivos.

En cuanto a sus servicios, Valencia es una de las ciudades en las que Uber ofrece un portfolio más completo. En noviembre lanzó Electric, su servicio de viajes en vehículos 100% eléctricos, y hace tan solo dos semanas habilitó su servicio de Uber Access en Valencia y Alicante, diseñado para facilitar los desplazamientos de las personas usuarias de silla de ruedas e impulsar una movilidad más accesible.

Noticias relacionadas

Con estas iniciativas, Uber reafirma su apuesta por Valencia y su compromiso de seguir ampliando las opciones de movilidad disponibles para residentes y turistas durante los momentos de mayor actividad de la ciudad.