Los últimos en llegar a la mascletà: "Se ha quedado gente sin poder subir al tren. Es una vergüenza que nos dejen fuera a nosotros, que también somos valencianos"

Desde hoy no llegan trenes a València, de 13 a 15 horas. Lo pidió el Ayuntamiento de València, lo acató Renfe y lo padecen los usuarios. Por eso, la Estació del Nord es un hervidero de gente y está masificada desde las 11.30 horas, cuando empezaban a llegar los últimos trenes de cercanías de las líneas C1 (Gandia-València) y C2 (Xàtiva-València (C2).

Desde Carcaixent llega un grupo de amigos de 16 y 17 años. Han cogido el tren mucho antes de lo que les hubiera gustado pero tenían miedo de quedarse "tirados" en Albal. "El tren iba súper lleno. No cabía un alfiler. Es una vergüenza que nos dejen fuera a nosotros, que también somos valencianos", explican David, Adolfo, Jerome, Arnau y Agustín. Los jóvenes siempre.eligen un día para acercarse a Valencia y ver la mascleta. Mañana, aseguran, ya no repiten. "Menuda odisea para llegar", recalcan.

Desde Gandia, y también con previsión suficiente para estar a tiempo a la mascleta, llega la charanga 'Tot a una' de Corbera, una colla de jóvenes músicos con sus instrumentos. "El tren iba a tope. En muchas paradas no ha podido subir la gente", explican los jóvenes, indignados con la supresión de trenes. "Quitar trenes para que la gente llegue igual, en autobús y con el tráfico de València no tiene ningún sentido". Para esta charanga, "en lugar de discriminar a los pueblos" la solución debería ser "habilitar los espacios y diseñar vías de emergencias en esta misma estación abriendo los laterales. Se puede hacer muchas más cosas para no dejarnos fuera a nosotros para que vengan desde Madrid porque la final venimos igual".

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, intercambiaron cartas a lo largo de ayer jueves, hasta última hora de la noche, mostrando su posición cada una, aludiendo a diversas normativas autonómicas y estatales pero sin llegar a ninguna solución que permita desbloquear el problema, y sobre todo, sin llegar a un acuerdo para dar servicio a los miles de viajeros que utilizan el tren entre las 13 y las 15 horas, para ir a la mascletà pero también para ir a trabajar o al médico en la capital valenciana.