Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

Tráfico

Un vehículo ardiendo obliga a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona

El suceso produce 4 kilómetros de colas en la A-7 y dos más en la pista de Ademuz

Colas en la A-7

Colas en la A-7 / DGT

L.P.

València

Un accidente registrado en Paterna ha obligado a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

El incidente se ha registrado esta mañana y el vehículo ha ardido por causas que no han trascendido y, como consecuencia, a las 8 horas se mantenía cortado el acceso de la CV-35 a la A-7. El suceso produce 4 kilómetros de colas en la A-7 y dos más en la pista de Ademuz.

Además, se ha limitado el paso por el puente que cruza por encima de la autovía a vehículos de más de 3,5 toneladas, han indicado las mismas fuentes.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  2. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  3. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  4. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  5. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  6. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  7. Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
  8. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà

El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026

El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026

Un vehículo ardiendo obliga a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona

Un vehículo ardiendo obliga a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona

La crisis de los trenes de cercanías de la "mascletà" llega al día clave sin acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento

La crisis de los trenes de cercanías de la "mascletà" llega al día clave sin acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento

Uber duplica su presencia en Fallas con nuevos puntos de recogida

Uber duplica su presencia en Fallas con nuevos puntos de recogida

Los trenes no llegarán a la mascletà salvo un acuerdo ‘in extremis’

Los trenes no llegarán a la mascletà salvo un acuerdo ‘in extremis’

Primeros espadas de la arquitectura y la ingeniería para diseñar la terminal de trenes del Estación Central de València

Primeros espadas de la arquitectura y la ingeniería para diseñar la terminal de trenes del Estación Central de València

El pasillo infinito de camas rotas sin reparar en los sótanos del hospital La Fe de València

El pasillo infinito de camas rotas sin reparar en los sótanos del hospital La Fe de València

Gobierno y Generalitat pactan para evitar el Constitucional por una ley sobre evaluación ambiental

Gobierno y Generalitat pactan para evitar el Constitucional por una ley sobre evaluación ambiental
Tracking Pixel Contents