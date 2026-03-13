Tráfico
Un vehículo ardiendo obliga a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona
El suceso produce 4 kilómetros de colas en la A-7 y dos más en la pista de Ademuz
L.P.
Un accidente registrado en Paterna ha obligado a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.
El incidente se ha registrado esta mañana y el vehículo ha ardido por causas que no han trascendido y, como consecuencia, a las 8 horas se mantenía cortado el acceso de la CV-35 a la A-7. El suceso produce 4 kilómetros de colas en la A-7 y dos más en la pista de Ademuz.
Además, se ha limitado el paso por el puente que cruza por encima de la autovía a vehículos de más de 3,5 toneladas, han indicado las mismas fuentes.
Información en elaboración
