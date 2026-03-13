Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes y metro mascletàMascletà 13 marzoDirecto FallasDe Albal al disparoPerros FallasCancelación MorrisseyHospital La FeEstación Central ValènciaSerra Gelada
instagramlinkedin

Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa de València se ha lucido"

Los trenes parten desde Torrent en dirección València totalmente llenos

Pasajeros en uno de los trenes que ha salido esta mañana desde Torrent

Pasajeros en uno de los trenes que ha salido esta mañana desde Torrent / T D.

Teresa Domínguez

Teresa Domínguez

Era de esperar. El corte del servicio de Cercanías hacia la Estación del Norte ha tensionado el resto de transportes alternativos para llegar hasta la mascletà, como el metro. A la situación habitual que se vive a mediodía cualquier día de fallas se le suma hoy la sobrecarga por los miles de viajeros que viajaban en las líneas C1 y C2 y que se han quedado varados en Albal a partir de las 12:00 horas.

Uno de los puntos más críticos ha sido Torrent, concretamente la parada de Avinguda, donde los buses habilitados por la conselleria ha ido dejando a los pasajeros procedentes de la estación de Albal. La propuesta de conselleria ha permitido conectar así Albal con la red de metro pero a qué precio. Los convoyes que han salido desde mediodía ha ido llenos hasta arriba. Tal como reflejan las imágenes, no cabía ni un alfiler y al igual que ha sucedido con el efecto llamada en el caso de los trenes que llegaban a la Estación del Norte antes de las 12:00 horas, muchos viajeros han adelantado su salida para garantizar su llegada a tiempo. El resultado: trenes a rebosar.

Noticias relacionadas

Entre los viajeros, las protestas han aflorado antes la masificación en los trenes procedentes de Torrent. Algunos usuarios no han dudado en quejarse por la aglomeración y han arremetido contra la alcaldesa de València María José Catalá, a la que culpan por haber propuesto el corte: "La alcaldesa se ha lucido".

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  2. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  3. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  4. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  5. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  6. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  7. Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
  8. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà

Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa de València se ha lucido"

Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa de València se ha lucido"

Las calles cortadas al paso entre la estación y la calle Ruzafa crean un cerco en plena previa a la mascletà

Las calles cortadas al paso entre la estación y la calle Ruzafa crean un cerco en plena previa a la mascletà

Primer día sin Cercanías en València | Confusión en Albal con las conexiones a València: No sé si viene el bus o me tengo que ir andando

Primer día sin Cercanías en València | Confusión en Albal con las conexiones a València: No sé si viene el bus o me tengo que ir andando

Catalá convoca la junta de seguridad por la crisis de los trenes de fallas

Catalá convoca la junta de seguridad por la crisis de los trenes de fallas

Riba-roja vigilará con drones el lanzamiento de pirotecnia no autorizada

Riba-roja vigilará con drones el lanzamiento de pirotecnia no autorizada

Utiel crea su primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el Parque Empresarial Nuevo Tollo

Utiel crea su primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el Parque Empresarial Nuevo Tollo

Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía

Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía

El metro, a prueba el primer día que recoge a los pasajeros de Cercanías para llegar a la mascletà

El metro, a prueba el primer día que recoge a los pasajeros de Cercanías para llegar a la mascletà
Tracking Pixel Contents