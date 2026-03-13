Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa de València se ha lucido"
Los trenes parten desde Torrent en dirección València totalmente llenos
Era de esperar. El corte del servicio de Cercanías hacia la Estación del Norte ha tensionado el resto de transportes alternativos para llegar hasta la mascletà, como el metro. A la situación habitual que se vive a mediodía cualquier día de fallas se le suma hoy la sobrecarga por los miles de viajeros que viajaban en las líneas C1 y C2 y que se han quedado varados en Albal a partir de las 12:00 horas.
Uno de los puntos más críticos ha sido Torrent, concretamente la parada de Avinguda, donde los buses habilitados por la conselleria ha ido dejando a los pasajeros procedentes de la estación de Albal. La propuesta de conselleria ha permitido conectar así Albal con la red de metro pero a qué precio. Los convoyes que han salido desde mediodía ha ido llenos hasta arriba. Tal como reflejan las imágenes, no cabía ni un alfiler y al igual que ha sucedido con el efecto llamada en el caso de los trenes que llegaban a la Estación del Norte antes de las 12:00 horas, muchos viajeros han adelantado su salida para garantizar su llegada a tiempo. El resultado: trenes a rebosar.
Entre los viajeros, las protestas han aflorado antes la masificación en los trenes procedentes de Torrent. Algunos usuarios no han dudado en quejarse por la aglomeración y han arremetido contra la alcaldesa de València María José Catalá, a la que culpan por haber propuesto el corte: "La alcaldesa se ha lucido".
