50 años haciendo historia alrededor de una paella gigante

Hay momentos que se quedan grabados para siempre: una plaza llena, el aroma del sofrito elevándose en el aire, el sonido del arroz al caer sobre una paella monumental y cientos —o miles— de personas esperando compartir mesa. Desde 1975, esa escena se ha repetido en innumerables rincones del mundo con un mismo protagonista: la maestría arrocera nacida en Alicante de la mano de Ramón Riquelme.

Lo que comenzó hace cinco décadas como la elaboración de paellas para 200 personas pronto se transformó en un espectáculo gastronómico sin precedentes. La ambición por llevar el arte del arroz a gran escala convirtió a la empresa en pionera de las paellas gigantes en Europa, batiendo récords y alcanzando hitos tan impresionantes como el Guinness World Records con la fideuá más grande del mundo.

El equipo de Paellas Riquelme / Riquelme

Más de 6.000.000 de personas han compartido esta experiencia única, consolidando a la firma como una referencia internacional en la organización de eventos multitudinarios y celebraciones privadas donde la gastronomía se convierte en el gran espectáculo.

La historia de Paellas Riquelme

Nacida en la cuna del arroz, Alicante, la empresa lleva en su ADN siglos de tradición mediterránea. Esa herencia se refleja en cada elaboración, independientemente de su tamaño. Porque si algo define su trayectoria es la capacidad de mantener la excelencia en cada plato: el grano en su punto exacto, el sabor profundo e inconfundible y el respeto absoluto por el producto autóctono y fresco.

"Desde 1975, hemos sido líderes en la elaboración de paellas gigantes en Europa, llevando la esencia de la paella al mundo entero.Mas de 6.000.000 de personas han compartido con nosotros el arte de un buen arroz, consolidándonos como referencia mundial en este espectáculo gastronómico.A través de eventos multitudinarios y privados, hemos cosechado reconocimientos internacionales y, lo más importante, hemos creado lazos y memorias imborrables en cada rincón del planeta".

La experiencia acumulada durante 50 años permite afrontar cualquier reto logístico sin renunciar a la calidad. Desde paellas monumentales hasta arroces y fideuás para miles de comensales, cada evento se planifica con precisión para que el resultado sea impecable.

Las paellas gigantes ya se han convertido en un ícono / Riquelme

Pero su propuesta va más allá del arroz. La empresa también destaca en la organización de frituras y barbacoas a gran escala, ofreciendo soluciones gastronómicas completas para fiestas patronales, celebraciones populares, eventos institucionales o grandes encuentros privados.

Experiencias que se quedan para siempre

Su público lo tiene claro: municipios y comisiones de fiestas que desean culminar sus celebraciones con algo verdaderamente inolvidable. Las características paellas gigantes no solo alimentan a la multitud; crean un momento de unión, identidad y celebración colectiva.

Cinco décadas después de sus inicios, aquella visión pionera sigue más viva que nunca: llevar la esencia de la paella al mundo entero y convertir cada evento en un acontecimiento histórico.

Una experiencia monumental que demuestra que, cuando el arroz se cocina con pasión, no existen límites de tamaño… solo de emoción.