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Bernabé presume de sus raíces con la Federación de Casas de Castilla La Mancha

La delegada del Gobierno estuvo recorriendo este sábado el centro de València en el homenaje a Cevantes

Pilar Bernabé, en su recorrido este sábado por el centro de València.

Pilar Bernabé, en su recorrido este sábado por el centro de València. / Héctor Casero

Redacción Levante-EMV

Pilar Bernabé fue otra de las políticas valencianas que este sábado se lanzaron a la calle a vivir las Fallas. La delegada del Gobierno estuvo con la Federación de Casas de Castilla- La Mancha en su homenaje a Cervantes, "recorriendo el centro de València al ritmo de los tamborileros de Hellín-Montcada y el grupo de danzas de Mislata", como contaba en sus redes sociales. "Una celebración llena de cultura, memoria y raíces, que también son las mías, de una comunidad de más de medio millón de personas en la Comunitat Valenciana", explicaba. También aprovechaba para dar la enhorabuena por su premio al periodista Arturo Checa.

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