Carlos Baño niega haber cometido "irregularidad alguna" tras ser investigado por fraude de subvenciones y falsedad

El presidente de Facpyme y de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha negado este sábado haber cometido "irregularidad alguna" en la gestión de los bono comercio. Esta declaración llega tras los hechos ocurridos este viernes, cuando en el marco de una investigación sobre la campaña de bonos comercio, la sede de la Facpyme fue registrada por la Policía Nacional y su presidente fue detenido e imputado por fraude de subvenciones y falsedad documental.

En un comunicado difundido un día después de la actuación policial, Baño asegura que, aunque no conoce el contenido de la causa ni de la acusación por encontrarse el procedimiento bajo secreto, tiene la «certeza» de no haber cometido ninguna irregularidad y, «mucho menos», que esta pueda estar relacionada con «beneficio personal cualquiera».

"A disposición de la Justicia"

El también dirigente cameral ha reiterado que, por indicación de su abogado y ante el desconocimiento de los detalles del procedimiento, no prestó declaración este viernes en sede policial. No obstante, subraya que es «el más interesado» en que la situación se aclare «a la mayor brevedad posible».

En esa misma línea, Baño señala que está «a disposición de la Justicia» para aclarar «con celeridad cuantas dudas puedan surgir», al tiempo que remarca que en estos momentos no puede hacer «nada más».

Actuación policial

La detención del Carlos Baño se produce en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Diputación de Alicante y en el que participaron diferentes ayuntamientos de la provincia alicantina.

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Además de la detención del presidente de Facpyme, en la sede de la asociación la UDEF incautó este viernes tres cajas de documentos y los ordenadores que había en las oficinas de la primera planta del edificio. Por otra parte, se revisó el trastero que la organización de comerciantes tiene alquilada en un bajo cercano de la calle Arzobispo Loaces.