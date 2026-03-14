El STEPV condena la agresión física al docente de Alcoi y reclama medidas urgentes a la Conselleria de Educación

El Sindicat de treballadors de l'ensenyament del País Valencià (STEPV) condena la agresión física que sufrió el viernes un docente en su centro de trabajo de Alcoi, presuntamente por parte de familiares de un alumno. Un suceso por el que el sindicato exige a la Consellería de Educación que se implique de manera decidida en el caso. El STEPV advierte a la conselleria que el profesorado se siente cada vez más expuesto e indefenso ante situaciones límite como la sufrida por el docente afectado. En este sentido, el sindicato considera imprescindible reforzar los recursos de los centros educativos para prevenir este tipo de incidentes e impulsar medidas que mejoran el clima de convivencia a las aulas y refuerzan la figura docente.

El sindicato vuelve a denunciar que "no nos encontramos ante un caso aislado, puesto que las agresiones físicas y verbales en los centros educativos del País Valenciano son cada vez más frecuentes debido a dos factores objetivos. En primer lugar, la carencia de recursos provocado por los continuos recortes: ratios elevadas, ausencia de personal especializado. Y, en segundo lugar, el crecimiento de los discursos vinculados a la extrema derecha, como son los discurso de odio, banalización y valoración positiva de la violencia, normalización de esta".

Por ello, el STEPV pedirá una mesa sectorial monográfica para tratar las agresiones al profesorado exigir la necesidad de una respuesta institucional contundente para garantizar la seguridad del profesorado y mejorar las condiciones en que se desarrolla la tarea educativa en los centros del territorio. Además, el sindicato realiza un llamamiento para firmar un manifiesto de apoyo al docente agredido, y enviarlo al Secretario Autonómico de Educación para exigir la convocatoria urgente de esta Mesa sectorial para abordar todos los temas tratados en este documento. El manifiesto se puede firmar tanto individualmente como en nombre de asambleas de docentes o de claustros y enviado al sindicato.

Noticias relacionadas

Además, el Sindicato insta al conjunto del profesorado a concentrarse los próximos días para mostrar la solidaridad con el docente agredido. Y muestran su solidaridad con el compañero agredido, con toda la comunidad educativa de su centro, además de "todos los compañeros y compañeras que han sido víctimas de agresiones; así como mostrar nuestro compromiso de tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión física o verbal".