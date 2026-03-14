La Generalitat cambia la ley para poder alquilar obras de arte a la espera de Sorolla

La ley de Patrimonio Cultural Valenciano fue aprobada en 1998, consta de más de 100 artículos y hasta este viernes tenía siete disposiciones adicionales que, sin embargo, después del pleno del Consell de esta semana serán ocho. El Ejecutivo autonómico ha incorporado, vía decreto-ley, una disposición adicional más, valga la redundancia semántica, para posibilitar que la Generalitat pueda alquilar colecciones de obras de arte sin necesidad de comprarlas, una fórmula que no estaba contemplada en la normativa autonómica, pero sí en la estatal.

Lo ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell donde ha ejercido de portavoz en sustitución del habitual titular Miguel Barrachina. Según ha indicado, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha impulsado un decreto-ley para añadir a la normativa autonómica "fórmulas de arrendamiento" que permitan flexibilizar la gestión de la Generalitat a la hora de poder exhibir "bienes muebles" que tengan "relevancia" sin necesidad de una adquisición por parte de la administración.

El cambio legal, que entrará en vigor en el momento en que se publique en el DOGV aunque deberá pasar en menos de un mes por el examen de las Corts, llega a unos meses del aterrizaje para una exhibición temporal de cuatro años prorrogables a otros cuatro de una selección de unas 200 obras de Joaquín Sorolla en el Museo de la Ciudad, en València, mientras se desbloquea la reforma del Palacio de las Comunicaciones, después de un acuerdo con la Hispanic Society de Nueva York, propietaria de las piezas.

Fuentes del Consell aseguran que esta modificación legislativa es aplicable a la situación de Sorolla que es, básicamente, un alquiler. En septiembre, la Generalitat publicó en el DOGV el acuerdo marco firmado con la Hispanic Society of America en el que se ratifica que la Administración valenciana deberá pagar un canon anual de 1,15 millones "sujeto a incrementos" por un "mínimo" de 221 pinturas durante cuatro años prorrogables otros cuatro, con una estimación de coste total de hasta 15 millones de euros.

Más casos

Cabe recordar que el convenio marco sobre el aterrizaje de las obras de Sorolla contempla la creación de una nueva fundación cuya finalidad será la gestión del espacio museístico. Presidida por la Generalitat, también forman parte de su patronato el Ayuntamiento de València y la Diputación Provincial de València. En ese órgano habrá, de forma ineludible, un representante de la Hispanic, y se prevé además un comité académico compuesto por especialistas para decidir sobre el programa de exposiciones, la edición y publicación de catálogos y las actividades culturales y académicas que se organicen.

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Así, el cambio legislativo introducido este viernes allanaría el camino normativo para que Sorolla se exponga en València, una vía que podría incrementarse en los próximos meses con otro tipo de "bienes muebles", según ha especificado Díez. El objetivo de la Generalitat es no tener que requerir de la compra de las obras, mucho más costosa, para poder llevar a cabo la exhibición por parte de la Administración. Eso sí, según ha indicado el vicepresidente segundo, el decreto-ley sí que prevé incorporar una opción de compra dentro de ese arrendamiento.