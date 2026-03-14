La Generalitat Valenciana resuelve los primeros 23 expedientes del Grado III+ para personas con ELA y otras enfermedades

La Generalitat Valenciana ya ha comenzado a resolver los primeros expedientes de reconocimiento del Grado III+ de dependencia extrema, una medida dirigida específicamente a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

Así lo ha avanzado este sábado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha afirmado que con esta iniciativa la Comunitat Valenciana "se sitúa a la cabeza de las autonomías en la resolución de expedientes para este colectivo, un ejemplo de política útil para dar respuesta a las necesidades de muchas familias y sus familias".

Según informa la Generalitat en un comunicado la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ya ha resuelto los primeros 23 expedientes.

El president ha trasladado el compromiso del Consell con este colectivo "reconociendo este nuevo grado de protección, que conlleva una consignación presupuestaria garantizada por ley".

Ayudas de entre 3.200 y 9.850 euros mensuales

En concreto, el marco normativo establece que el importe de la prestación económica de asistencia personal y de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio para el Grado III+ oscilará entre un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.850 euros mensuales.

Para garantizar la rapidez en la atención, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha establecido que estas solicitudes tengan preferencia en su tramitación, con un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución desde su presentación.

Pérez Llorca ha remarcado que el reconocimiento del Grado III+ responde a una obligación legal y cuenta con la correspondiente consignación presupuestaria, y ha recordado que el Gobierno de España tardó cinco años en aprobar la Ley ELA, mientras que la Generalitat "ha asumido el compromiso de dar respuesta inmediata a las necesidades de las personas afectadas".

Además de esta prestación, ha recordado que el Ejecutivo valenciano ha destinado en 2025 más de 700.000 euros en ayudas directas para personas con ELA en fase avanzada.

Esta medida permite que cada beneficiario reciba 12.000 euros para sufragar costes de atención sociosanitaria, servicios asistenciales y cuidados personales.

Se trata de subvenciones para prevenir riesgos vitales inminentes y favorecer la autonomía de quienes presentan una dependencia completa, requieren soporte ventilatorio mecánico continuado y cuidados especializados de alta complejidad.

Modelo integral de atención

Por otro lado, Pérez Llorca ha reafirmado la apuesta de la Generalitat por desarrollar "un modelo integral de atención que combina cuidados a los enfermos y ayudas a las familias", y ha puesto como ejemplo los espacios de atención de la ELA y enfermedades raras de los hospitales La Fe de València, el Doctor Balmis de Alicante y el General de Castellón.

Asimismo, la Generalitat mantiene una subvención anual de 300.000 euros destinada a la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA CV).

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Este fondo garantiza el acompañamiento social, el respiro familiar y la atención especializada 24 horas para enfermos con dependencia completa, abordando problemas críticos como la disfagia y las complicaciones respiratorias.