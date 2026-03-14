Juan Luis Gandía, nuevo rector de la UV: “Las administraciones tienen que entender que financiar una universidad no es un gasto, es una inversión"

Juan Luis Gandía llega al Espai Vives, sede del Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes de la Universitat de València como quien cierra un ciclo. El flamante rector electo de la Universitat de València estaba en el equipo rectoral de Esteban Morcillo cuando, en 2017, el espacio, que había sido colegio mayor fue ocupado ante su desuso. La ocupación duró un mes y, después del desalojo, el centro permaneció cerrado hasta que se reconvirtió en Espai Vives. Allí cita a Levante-EMV para su primera entrevista como rector, después de ser escogido, este jueves, como primer rector de la institución surgido de la Facultad de Economía y del campus de Tarongers. Gandía, que ganó en segunda vuelta contra Ángeles Solanes, asegura haber detectado “un malestar real y transversal” entre la comunidad universitaria. Hacia dentro, promete un código de buenas prácticas y la reducción de la burocracia. Hacia fuera, reivindicar una mejor financiación a la Generalitat. No es gasto, dice, es inversión.

Como nuevo rector, tiene por delante un mandato de seis años. ¿Cómo se imagina la Universitat de Valencia de 2032?

La Universitat de València es una de las mejores de España, de Europa e incluso del mundo. Lo que espero, como cualquier persona que se dedica al ámbito de la política o en el caso particular de la Universitat, es que sea una universidad mejor que la que tenemos en este momento, porque solo así se construye una institución que avance en el tiempo.

¿En qué sentido mejor?

En la línea de nuestro programa electoral, creemos que hay varias cuestiones importantes para que se perciba esa mejora y esos cambios que son necesarios; especialmente me quiero referir al estudiantado. Hemos de conseguir que los estudiantes estén en el centro de esa experiencia educativa. Los estudiantes son el presente y el futuro. Creemos que hemos de conseguir que la universidad pase por ellos y no solo que ellos pasen por la universidad. Hemos de mantener la excelencia investigadora que tenemos, la capacidad de interaccionar con universidades de todo el mundo, de generar mucho conocimiento como lo hacemos. También creemos que tenemos un potencial muy importante en la transferencia de ese conocimiento. La Universitat de València es Estudi General y creo que eso tiene que demostrarse también al transferir a la sociedad todo aquello que nosotros hacemos en el día a día.

En la presentación de su candidatura hablaba de desafección, de un cierto cansancio dentro de la comunidad universitaria. ¿Qué considera que ha generado esa desafección entre la comunidad universitaria?

Más que lo que se ha hecho o no, es la realidad. Ese malestar al que yo me refería era real y transversal, no estaba condicionado por un proceso electoral. En el caso del profesorado, estamos durante mucho tiempo absorbidos por tareas que nos han desviado de nuestras misiones: de la transmisión del conocimiento a través de las clases y la investigación. Hay determinados procedimientos y procesos que nos colapsan desde el punto de vista de nuestra tarea. Hemos de ser capaces de transformar esos procesos y procedimientos para simplificarlos, para hacerlos más sencillos y utilizar la tecnología bien. Por eso tenemos un vicerrectorado de transformación digital, para conseguir que la experiencia de uso sea la apropiada. Y eso no solo afecta al profesorado, especialmente afecta también al personal técnico de gestión, administración y servicios. Creemos que es muy importante que las personas que han de hacer sus tareas estén directamente involucradas en ese rediseño de procesos y de procedimientos y de la capa de tecnología para que consigamos liberarnos de estas cargas y centrarnos en lo importante para nosotros.

Es el primer día de Juan Luis Gandía como rector, ¿cuáles van a ser sus primeras medidas como rector de las prioridades de acción?

Soy un rector electo, aún no soy rector formalmente. Cuando eso llegue, y ya lo dije en campaña, la primera decisión que tomaré en el primer consejo de dirección es aprobar internamente un código de buenas prácticas. Queremos ser un consejo de dirección accesible porque nosotros somos parte de la comunidad universitaria y, por tanto, hemos de conseguir que ese vínculo sea real. Creo que en la campaña electoral lo hemos conseguido y es una responsabilidad muy grande no decepcionar a las personas que han confiado en nosotros; esa ilusión que hemos generado hemos de mantenerla durante todos los años. En el programa llevábamos una serie de prioridades inaplazables, que son las que queremos poner en marcha a lo largo del primer año del mandato.

¿En qué notará la comunidad universitaria que ha habido ese cambio de rumbo en la UV?

En el centro de todo el programa que nosotros hemos desarrollado está la gobernanza. Por eso insisto en el código de buenas prácticas; la gobernanza es clave para que una institución o una entidad pública o privada pueda ser gobernada. Por eso vamos a necesitar que haya más información y mejor comunicación. Hemos de conseguir que la comunidad participe, como lo ha demostrado en el propio proceso electoral, y al mismo tiempo que las decisiones se tomen de manera colaborativa y sobre todo con transparencia. Este planteamiento es crucial para que la institución pueda tener un buen gobierno.

Hemos hablado de excelencia, de transferencia y conocimiento. ¿En qué universidad y también en qué rectorados anteriores de la Universitat de València se inspira Juan Luis Gandía para conseguirlo?

Afortunadamente la universidad es una institución que evoluciona en el tiempo; el conocimiento va construyéndose a partir de lo que otras personas han hecho. Yo he tenido la oportunidad de estar cuatro años completos en el segundo mandato del rector Esteban Morcillo y para mí fue un referente respecto a cómo actuar en unas condiciones muy críticas desde el punto de vista presupuestario y normativo. Pero creo que más allá de fijarme en un rector o en una rectora en particular, hemos de fijarnos en la comunidad universitaria, estar muy cerca de ella, mantener una escucha y un diálogo permanente porque habrá muchas cosas que negociar, habrá que llegar a muchos acuerdos y después habrá que explicar las decisiones que se tomen y cumplirlas.

Hablaba de presupuestos y financiación ¿Cómo liderará esa reivindicación de una mejor financiación para las universidades valencianas y en concreto para la Universitat de València y cómo será la relación con la Generalitat?

La relación tiene que ser de colaboración y respeto institucional. La Generalitat es la que financia tres de cada cuatro euros a través de la subvención ordinaria de las universidades públicas, en concreto de nuestra universidad, pero también afecta a las otras cuatro. Creo que las cinco, todas juntas, tenemos que hacer consciente a la Generalitat del papel clave que las universidades públicas valencianas desempeñan en la propia sociedad valenciana que queremos tener en el futuro. Debemos tener una financiación que no solo permita que una universidad funcione, sino que plantee objetivos estratégicos. Que en materia de financiación haya una evolución y un análisis permanente de los objetivos en su grado de cumplimiento. Lo que tenemos que entender es que, cualquier administración pública, cuando financia una universidad, no hace un gasto sino una inversión.

En un momento de creación y crecimiento de la oferta de universidades privadas, ¿debe la Universitat de València competir en atractivo para frenar ese crecimiento o jugar otra liga?

La Universitat de València y todas las universidades públicas debemos ser conscientes de que nosotros partimos desde el liderazgo de lo que verdaderamente es una universidad. Hemos de ser capaces de que la sociedad entienda que eso es así. En el ranking de Shanghái hay 36 universidades españolas, solo una es privada, las otras 35 son públicas. Esto no es casualidad, sino que responde al hecho de que las universidades públicas son las que garantizan la equidad social y la igualdad de oportunidades de nuestras generaciones futuras, de nuestras empresas y de nuestras instituciones.

¿Cuál es la propuesta para el campus de Ontinyent de este rector nacido en Ontinyent?

Nuestra universidad tiene cuatro campus y uno de ellos es el de Ontinyent. Nosotros tenemos en el programa un apartado que es "diversos campus, una universidad". Hemos de conseguir vertebrar perfectamente los cuatro. El de Ontinyent tiene unas carencias importantes desde el ámbito de infraestructuras, de servicios, de coordinación y reconocimiento de las cuatro titulaciones de grado que hay. Requiere de un análisis adecuado de sus carencias y de apoyar los proyectos estratégicos en marcha, como el de los estudios de Veterinaria. Pero siempre teniendo en cuenta que la financiación no solo ha de estar vinculada a la construcción de infraestructuras, sino a su mantenimiento. Estoy seguro de que todos lo tendremos en cuenta, incluido Caixa Ontinyent, de la que yo también fui consejero en su momento. Estoy seguro de que todos remaremos en la misma dirección para conseguir que el proyecto se pueda llevar adelante.

Comenzaba mencionando al estudiantado y su desconexión de la vida universitaria. ¿Cómo se reconecta con el alumnado y cómo se le implica?

Hay muchos estudios respecto a esa desafección desde el punto de vista de la participación o implicación del estudiantado en la vida universitaria. Por eso, lo primero que vamos a tratar es la creación de un observatorio del estudiantado para que, con rigor, podamos identificar cuáles son esas variables y circunstancias que hacen que esa desafección se esté produciendo y podamos establecer políticas adecuadas para revertir esta situación. Hemos de tener en cuenta que esto no cambia de la noche a la mañana, pero hemos de ser constantes, perseverantes, identificar bien los problemas y poner las soluciones adecuadas para conseguirlo.