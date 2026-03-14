Llenazo total en la votación para elegir el ninot indultat infantil

Las de 2026 están siendo unas fallas especialmente masivas, por la coincidencia del fin de semana con el pistoletazo de salida de los días grandes de la fiesta. La mascletà ha sido masiva, como lo ha sido también la afluencia de personas desde la Estación del Norte, muchas de las cuales han adelantado su viaje a València para no coincidir con las horas -de las 13 a las 15 horas- en las que los convoyes no llegan al centro de la ciudad. Pero esa nube formada por miles de personas se ha extendido también a otros actos festivos, tradicionalmente menos masificados: este sábado, a la recogida de los ninots infantiles de la Exposición del Ninot.

Lo cierto es que el paseo lateral aledaño al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe se ha llenado de comisiones, con representaciones de adultos, pero sobre todo de niños. Al interés que ha despertado el acto se une el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrirá este domingo con la entrega de los ninots grandes, las comisiones entraban y salían por la misma puerta. Algunos de los falleros presentes en el acto han hablado de momentos de agobio o cercanos al "caos" por la gran concentración de personas en un espacio reducido.

"Colapso"

También este "caos" lo ha denunciado en redes sociales el edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset, que lo ha tildado de "colapso". "Algunas comisiones cuentan que llevan 45 minutos encajonados sin poder avanzar ni retroceder", denunciaba.

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Otros usuarios y falleros de otras comisiones han destacdo que el nivel de colapso se asemejaba al de la Estación de Norte en las horas previas a la mascletà. "Colapso de gente, una hora sin poder moverse e incluso niños y niñas llorando de la ansiedad", han indicado algunos usuarios de las redes sociales.