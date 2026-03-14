Metrovalencia fija unos servicios mínimos del 80% para la huelga de la semana de fallas

A la polémica por los trenes de Cercanías y su llegada -o no- a la Estación del Norte de València se suma la huelga promovida por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), que afecta a Metrovalencia. En una semana fallera con especial afluencia de visitantes, Ferrocarrils de la Generalitat de la Valenciana (FGV) ofrecerá un 80% del servicio de Metrovalencia durante las horas de paros convocados entre el 15 y el 19 de marzo.

Las secciones sindicales del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) han activado un primer calendario de movilizaciones en Metrovalencia , con nueve y seis jornadas de paros, respectivamente, que coinciden con los días grandes de las Fallas.

El sindicato justifica la convocatoria "en defensa de la seguridad y la justicia organizacional" y asegura que llega después de "haber agotado las vías de negociación" tanto en las comisiones de conflictos como ante el Tribunal de Arbitraje Laboral.

Las franjas horarias de huelga

Entre el 14 y el 19, el calendario contempla franjas nocturnas de 0.00 a 2.00/2.30, paros de mediodía entre 11.11 y 15.15/16.30 y nuevas interrupciones por la tarde-noche, de 20.00/21.30 a 22.30/23.59, en función de la jornada. Para los días 24 y 26, se han programado tramos de 6.00 a 9.30, de 12.00/12.30 a 16.00/16.30 y de 20.00/20.30 a 22.30/23.00.

En Metrovalencia, la huelga está convocada para los días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo.

Semaf sostiene que, durante la negociación, ha reclamado a la dirección de FGV que "atienda las carencias de seguridad" y que garantice "un trato justo para los maquinistas" en la negociación colectiva, con especial atención a los puestos con roles críticos de seguridad, cuya discusión lamenta "sigue en vía muerta".

La entrada al metro de Xàtiva durante la mascletà / Carles Llorca

FGV habla de “un momento clave para la movilidad”

Desde la dirección de FGV aseguran que el servicio se prestó sin incidencias durante el viernes, con un “escaso seguimiento” entre el colectivo de trabajadores convocados en estos paros, ya que este sindicato, “único convocante, cuenta con una baja implantación en la empresa”.

“La huelga se ha convocado en un momento clave para la movilidad en el área metropolitana de València, lo que parece buscar una presión adicional, más allá de lo laboral. De hecho, la convocatoria no está siendo secundada por los trabajadores de la empresa”, valora.

Desde FGV han asegurado que “cumplen estrictamente con la legalidad vigente en materia de derecho de huelga”. “Pero resulta evidente que esta convocatoria pretende condicionar la oferta comercial del servicio en un momento especialmente sensible para la movilidad, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la ciudadanía”, añaden.

Aun así, dicen que este viernes, primer día de servicio afectado con los paros parciales, se desplazaron cerca de 400.000 viajeros a lo largo de todo el día en la líneas de metro y tranvía. “A pesar de los paros, el servicio de Fallas responde a una planificación minuciosa en la que se ajustan horarios, se revisan equipos y se refuerzan recursos para garantizar un servicio seguro y fluido”, destacan desde Ferrocarrils.

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En TRAM d’Alacant lo servicios mínimos establecidos son del 75% para todas las jornadas anunciadas, según establece la misma resolución.