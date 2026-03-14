Presidencia media para desencallar el reparto de funcionarios entre conselleries

José Díez es, oficialmente, vicepresidente segundo de la Generalitat, conseller de Presidencia y secretario del Consell, y extraoficialmente, una especie de apagafuegos interno. Apenas 100 días en el cargo y ya ha tenido que sacar la placa con las funciones de "coordinación" del Ejecutivo autonómico para mediar en una de las disputas que abrió la reformulación de carteras con la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau: el reparto de funcionarios entre la Vicepresidencia Primera, con las funciones de Vivienda, Empleo, Juventud, y la Conselleria de Servicios Sociales.

Los dos departamentos estaban, salvo las funciones de Empleo, bajo una misma área encabezada por Susana Camarero hasta que en diciembre el diseño del nuevo Ejecutivo de Llorca los desgajó en los dos citados, uno con Camarero al frente y el segundo con Elena Albalat, hasta entonces, secretaria autonómica en ese mismo departamento. Y lo que antes era una unidad, se partió en dos y obligó a una división que más que por las funciones, levantó polvareda por el reparto de funcionarios.

En concreto, por los alrededor de 200 funcionarios de los llamados servicios horizontales (contratación, gestión económica, recursos humanos, servicios generales, coordinación administrativa), todos ellos, imprescindibles para poder licitar contratos, gestionar nóminas o tramitar modificaciones presupuestarias, que llevó a un tira y afloja entre áreas con alerta incluida de los sindicatos. Tres semanas después de destaparse esa pugna, ambos departamentos han llegado a un acuerdo para llevar a cabo este reparto, según publica El Español; un pacto del que Díez se ha erigido como uno de los mediadores.

Lo ha hecho este viernes durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que ha coincidido con los cien días desde que asumió las labores de vicepresidente. La simbólica fecha le ha servido, a raíz de las preguntas de los medios de comunicación, para hacer balance de sus funciones en este puesto desde el que ha asegurado que ha "contribuido a gestionar y resolver aspectos que tienen que ver muchas veces más con la coordinación de las distintas conselleries que con actuaciones de cara a los focos o mediáticas".

No es "descoordinación"

Su trabajo de coordinación, para la que cuenta con una dirección general, "tiene que ver tanto a nivel interno entre distintas conselleries como también respecto a proyectos de distintos ayuntamientos" en los que hay involucradas varias administraciones. Así, además de una ruta comercial por China o reuniones en Bruselas, uno de los puntos que le han afectado y donde ha admitido haber participado directamente ha sido en la mediación entre las conselleries de Servicios Sociales y la vicepresidencia primera.

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Casi como si el señor Lobo de Pulp Fiction se tratara, preguntado directamente por este reparto de funcionarios, Díez ha asegurado que ha procurado "ayudar a que haya soluciones" cuando se produce "algún tipo de descoordinación". En ese sentido, sobre si ha habido descoordinación entre los dos departamentos, ha manifestado que "no es ajustado el término descoordinación" sino que, al crear estas dos conselleries de una más grande "hay que dotarles de estructura de carácter transversal para que cada una pueda funcionar de manera autonóma". "No hablamos de una descoordinación, sino de autonomía de las nuevas conselleries", ha puntualizado.