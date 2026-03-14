València afronta su 'macro' fin de semana de las fallas 2026 con el servicio de Cercanías limitado entre las 13 y las 15 horas

Las fallas de València vivirán dos de sus días clave este fin de semana del 14 y 15 de marzo; también dos de los más complejos en cuanto a tránsito de personas y movilidad interurbana. Se combina el deambular de las comisiones falleras por las calles, la llegada de visitantes de otros municipios de la provincia de Valencia y, también, un aluvión de turistas que llegarán a la ciudad, para disfrutar de una fiesta masificada, aprovechando el sábado y el domingo. El único alivio es que el calendario fallero no se llenará de actos multitudinarios hasta el próximo lunes, cuando comienzan las recogidas de premios y la ofrenda que hacen pasar a todas las comisiones por el centro de la ciudad. Sin embargo, la llegada de los dos únicos días de fallas en fin de semana invitan a pensar que habrá aglomeraciones en muchos puntos del centro para ver la mascletà, visitar los monumentos de la Sección Especial -Convento y Pilar son dos de las más visitadas- o pasearse por los puestos de churros y buñuelos.

El lleno fallero se producirá, además, con limitaciones en el transporte urbano porque los trenes de Cercanías de Renfe -los de las líneas C1 y C2- no llegarán a la Estación del Nord entre las 13 y las 15 horas para evitar aglomeraciones en la mascletà. Los usuarios en dirección a València se verán obligados a apearse en Albal y probar suerte con las lanzaderas habilitadas 'in extremis' por la Generalitat Valenciana, aunque podría no ser suficiente para reubicar a todos los pasajeros de los ocho convoyes que no completarán su trayecto hasta València. A nadie se le escapa que el sábado y el domingo la afluencia de turistas será mayor que ayer viernes.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí José Manuel López

La decisión es ya definitiva porque, tras cinco días de reproches entre Mª José Catalá y Pilar Bernabé, ambas administraciones coincidieron en que no hay alternativa posible y que no se dan las condiciones para modificar el servicio durante estas fallas y que solo les queda trabajar para el próximo año. Estuvieron reunidas durante más de tres horas, en una tensa reunión, en la que también participó el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; y luego comparecieron de forma conjunta en una rueda de prensa en la que se evidenciaba la tensión.

La delegada del Govern a la Comunitat, Pilar Bernabé (e), i l'alcaldessa de València, María José Catalá. / EUROPA PRESS

La prueba de fuego

Este fin de semana será el momento clave para ver si el tránsito rodado y otro tipo de transportes como Metrovalencia o Metrobús se ven afectados por esta polémica medida. Ayer, en el primer día de la medida en vigor, hubo a muchos a quienes pilló por sorpresa y tuvieron que bajarse en Albal sin esperarlo. Especialmente, afectó a trabajadores desinformados porque los que sí que lo sabían fueron previsores y tomaron los convoyes anteriores. Además, hubo largas colas en la Estació del Nord de personas que intentaban salir de València, unas hileras que seguían tres horas después de que acabara la mascletà. La estación organizó un recorrido con vallas para garantizar una subida a los trenes de forma ordenada.

Ya a primera hora de la mañana Renfe la recomendación de adelantar la hora de llegada o usar medio alternativos hasta València. Lo hizo con un mensaje en sus redes sociales en el que cargó contra el Ayuntamiento de València por su "negativa" a "garantizar la seguridad ante la posibilidad de aglomeraciones" en el entorno de la mascletà. Minutos después lo borró y lo sustituyó por otro en el que ha rebajado el tono porque solo cita que "esta medida responde a una petición expresa del Ayuntamiento de València" sin mentar el riesgo de aglomeraciones, ni la responsabilidad de la administración local.

Buses lanzadera a Torrent o La Torre

Ante la ratificación de impedir la llegada de Cercanías a la Estación del Nord entre las 13 y las 15 horas, la única alternativa para los usuarios de Renfe es conseguir plaza en los buses lanzadera habilitados por la Generalitat desde Albal y con destino a Torrent o La Torre. En la primera jornada, la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras informó de que el servicio funcionó "con total normalidad". Es cierto que solo lo usaron unas 700 personas, según la información oficial, porque los trenes con destino a Albal tuvieron mucha menos afluencia de usuarios de lo habitual. Según fuentes de la Conselleria, había capacidad para trasladar al triple de usuarios.

El gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), José Antonio Moreno, agradeció a los ciudadanos "la colaboración que han tenido planificando sus viajes, contando con el servicio adicional de transporte que se ha habilitado en este corredor debido a la decisión de Renfe de dejar sus trenes en Albal, a 15 km de la ciudad". Desde la entidad se aconseja planificar los desplazamientos en otros horarios y considerar alternativas, como el servicio habilitado por Metrovalencia, que ofrece estacionamiento gratuito en la nueva estación de València Sud, con 536 plazas. De este modo, los usuarios pueden acceder en vehículo, aparcar y desplazarse hasta el centro de la capital de forma cómoda, rápida y sostenible.

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En un comunicado, la Generalitat aseguraba que el dispositivo se mantendrá activo mientras se mantenga la actual planificación ferroviaria y se replegará en el caso de que los trenes de Cercanías vuelvan a llegar con normalidad a la Estació del Nord. Ante el resultado de la reunión, parece que los buses lanzadera se mantendrán hasta el 19 de marzo, Día de San José.