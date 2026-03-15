Retenciones
Un accidente provoca el corte de un carril en la A-3 en sentido Madrid
Cheste
Un accidente en la A-3 en sentido Madrid está provocando las primeras retenciones importantes en los desplazamientos de esta tarde de domingo. En concreto, el percande se ha producido en el término municipal de Cheste, en el punto kilométrico 331.
Por el momento, se ha procedido al corte de uno de los carriles, lo que está provocando el colapso en la circulación.
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