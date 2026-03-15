El Aita Mari rescata a 32 migrantes que estaban dos días a la deriva en el Mediterráneo

El buque de rescate Aita Mari, operado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) y que zarpó el miércoles desde el Puerto de València, ha rescatado a 32 personas procedentes de Camerún, Eritrea, Mali, Burkina Fasso, Nigeria, Ghana, Somalia y Costa de Marfil, cuando se encontraban a la deriva en una embarcación precaria a punto de colapsar. El rescate se ha llevado a cabo en el marco de la misión décimo octava que la organización desarrolla actualmente en aguas del Mediterráneo central, según informan fuentes de la ONG.

El rescate se produjo tras la localización de una embarcación neumática que navegaba en condiciones extremadamente precarias y que pasó dos días a la deriva. A bordo viajaban en total 27 hombres y 5 mujeres –una de ellas embarazada de ocho meses–. Entre los rescatados hay nueve menores de edad: una menor de dos años, uno de nueve, uno de catoce, uno de once, cuatro de diecisiete y uno de quince años.

La intervención del equipo de rescate permitió poner a salvo a todas las personas que se encontraban a bordo, evitando una situación de grave riesgo para sus vidas en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Según ha informado el capitán del Aita Mari, el rescate tuvo lugar alrededor de las horas 07.23 (UTC o tiempo universal coordinado) tras recibir un aviso sobre una embarcación en dificultades.

El equipo sanitario del Aita Mari ha realizado una primera evaluación médica a las personas rescatadas. Quienes presentaban síntomas de agotamiento, deshidratación y exposición prolongada al frío, así como lesiones leves derivadas de la travesía y del hacinamiento en la embarcación. Algunas personas requirieron atención médica básica pero en general las 32 personas se encuentran fuera de peligro.

El puerto designado para el desembarque es Vibo Valentia (Italia). La llegada se estima que sea el martes al medio día. El pronóstico de meteorología señala que el tiempo empeorará en las próximas horas. La tripulación del Aita Mari han señalado tras la operación: “Nos encontramos con una embarcación extremadamente frágil, sobrecargada y con personas que llevaban días en el mar en condiciones muy duras. La prioridad ha sido garantizar su seguridad y proporcionarles atención médica inmediata. Cada rescate vuelve a recordarnos que, mientras no existan vías seguras y legales para migrar o solicitar asilo, muchas personas seguirán arriesgando su vida en el Mediterráneo”