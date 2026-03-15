La Aemet amplía el aviso por viento al litoral norte de València: de Sagunt a l'Albufera

La Agencia estatal de meteorología (Aemet) ha ampliado al litoral norte de València, desde Sagunt a l'Albufera por el litoral y el Camp del Túria y la Hoya de Buñol por el interior, el aviso por viento nivel amarillo. A través de sus redes sociales, la Aemet advierte que el día de la plantà, que se celebra hoy 15 de marzo, "va a ser el día más adverso de las Fallas 2026 y de la Magdalena 2026 a causa del viento del noroeste, que será moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en Castellón, interior norte de Valencia y norte de Alicante". Y que ahora acaba de extender al litoral norte de València.

El temporal de viento ha dejado rachas de hasta 103 kilómetros por hora en una jornada en la que el Centro de Coordinación de Emergencia también ha extendido la alerta amarilla por vientos al litoral norte de Valencia. De hecho, se mantiene el nivel naranja por vientos en el interior norte de Castellón y el nivel amarillo en el resto de Castellón, interior norte de Valencia y norte de Alicante, según informa el 112. Durante la noche se han registrado además fuertes rachas de viento que han alcanzado en Calig, los 93 km/h; en La Serratella, 89 km/h; en Oropesa del Mar, 89; en Carpesa, 79 km/h; Sagunt, en 70 km/h; y en Paterna, 70 km/h, según informa Europa Press.

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Desde la Aemet advierten a que se debe circular por la calle "con mucha atención, porque además de viento fuerte, la exposición es mayor debido a la mayor afluencia de personas en las calles, y también es mayor la vulnerabilidad, por la mayor presencia de estructuras frágiles en el día de la plantà de la Fallas 2026". Y añaden que "el peligro meteorológico es bajo, pero la combinación del peligro meteorológico junto a una mayor exposición y una mayor vulnerabilidad da lugar a que el riesgo sea mayor que en una situación ordinaria no festiva".