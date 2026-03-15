Sanidad
Los médicos valencianos vuelven a la huelga: así afecta a los centros de salud y hospitales valencianos
El paro convocado convivirá con las fallas y podría rebajar el impacto en la provincia de Valencia
La huelga de febrero dejó cerca de 56.000 citas canceladas o pospuestas
Los médicos valencianos -también los del resto de España- vuelven a la huelga indefinida a partir del lunes. Será la segunda de las cinco semanas convocadas por el sindicato CESM para oponerse al anteproyecto de Estatuto Marco pactado por la ministra Mónica García con los sindicatos mayoritarios y reclamar una negociación propia, así como un estatuto médico que recoja sus reivindicaciones diferentes al del resto de categorías profesionales. Por tanto, la sanidad pública valenciana se verá afectada entre el 16 y el 20 de marzo. El paro vuelve a tener cinco días, los cuales coincidirán con la semana de fallas, por lo que su afectación se espera menor al paro de febrero, al menos en la provincia de Valencia. Los días 18 y 19, al ser no laborable y festivo en muchos municipios, lo normal es que las agendas sanitarias sean de mínimos.
Otro de los elementos que mitigará los paros de los facultativos será, como en febrero, los elevados servicios mínimos. El sindicato convocante recurrió los impuestos por la Conselleria de Sanidad al considerarlos "abusivos" y por vulnerar su derecho a la huelga, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tumbó ese recurso y dio la razón a la Generalitat Valenciana al prevaler "el interés general en materia sanitaria".
De este modo, los recursos mínimos del 75 % en la media de todos los servicios se repetirán en las próximas semanas de huelga convocadas hasta el mes de junio, a razón de una por mes, aunque en algunos servicios llegan al 100 %. Así ocurre en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología. También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU.
El paro de febrero
Esta obligación de los facultativos a dar servicio redujo el impacto de la huelga de febrero en comparación con la de diciembre, que fue de cuatro días. La del mes pasado tuvo un seguimiento medio del 10 % frente al 15 % de febrero y acabó con aproximadamente 54.000 citas pospuestas -Sanidad no ha dado una cifra definitiva-, 6.000 menos que en diciembre a pesar de que la huelga tuvo un día más.
Siguen los reproches
Este mismo viernes la ministra Mónica García ha enviado una nueva carta al Comité de Huelga en el que acusa a los sindicatos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones" al mantener la convocatoria pesar del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, que contaba "con conocimiento y participación" de este comité.
Los sindicatos, sin embargo, ya han dejado claro que con quien debe negociar la ministra es con el Comité de Huelga lo que hace que las posiciones entre ambas partes estén igual de distanciadas que cuando se anunció el inicio de unos paros que, en formato semanal, de momento se alargarán hasta el mes de junio y a los que están llamados más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.
Los 19 que quedan de la huelga
Si no hay cambios en la negociación, restan 19 días de la huelga de trenes. Son los siguientes:
- Marzo. Del 16 al 20, coincidiendo con la semana de fallas y el festivo de San José.
- Abril. Del 27 al 30. Son cuatro días al excluir el 1 de mayo, festivo.
- Mayo. Del 18 al 22.
- Junio. Del 15 al 19.
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