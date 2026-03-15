Los últimos estudios que he leído, las últimas conferencias a las que he asistido sobre el cambio climático actual insisten en la rapidez del proceso. Las proyecciones se quedan cortas ante las evidencias que están ocurriendo. Así quedó de manifiesto en la jornada sobre «Certezas e incertidumbres del cambio climático en el Mediterráneo», celebrada en la Universitat de València el pasado 6 de marzo, bajo el patrocinio de la Cátedra de Cambio Climático de esta universidad que dirigen los profesores Juan Romero y Ana Camarasa. Además de la subida de temperaturas que ya se da como un elemento consustancial y sin vuelta atrás en lo que queda de siglo, la irregularidad de las precipitaciones y la ocurrencia de eventos extremos de gran impacto con una frecuencia muy alta son los procesos más destacados en este escenario de calentamiento atmosférico. Y las consecuencias ya las estamos viviendo, en forma de daños económicos importantes (cosechas, viviendas, infraestructuras y equipamientos) y de pérdida de vidas humanas en un goteo constante, en ocasiones dramático, que no cesa. Y ante ello, la lentitud en la acción de las administraciones para aprobar y aplicar medidas de reducción de los efectos del cambio climático. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, apenas hay refugios climáticos, apenas hay planes de adaptación al cambio climático. Por el contrario, las medidas con las que se piensa mitigar este impacto son siempre de infraestructura dura, de las que pueden inaugurarse en corto plazo y tienen rédito electoral. Se piensa poco en la educación a la población, que sería la primera medida a realizar, en la planificación de usos del suelo en entornos urbanos y rurales, en la desocupación de zonas de altísimo riesgo que ya hayan mostrado su lado catastrófico. Son medidas más eficaces para la salvaguarda de la vida humana, pero poco provechosas en términos de rentabilidad electoral. Y así nos va. Paradoja preocupante: proceso acelerado, medidas de reducción de su impacto lentas, eternas, casi inexistentes.