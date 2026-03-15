Vaivén
El president Llorca pasa la mañana del domingo viendo fallas en Alcàsser y en Algemesí
Destaca el carácter "cohesionador y de seña de identidad" de las Fallas en su visita a l'Horta y la Ribera
València
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este domingo las Fallas de los municipios de Alcàsser y Algemesí, donde ha destacado el elemento "cohesionador y de seña de identidad" que tienen estas fiestas. El president ha recorrido los principales monumentos falleros de estos pueblos, acompañado por el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, y por el primer edil de Algemesí, José Javier Sanchis, así como por representantes de las distintas comisiones falleras. Durante su visita a Alcàsser, Pérez Llorca ha enfatizado que la Comunitat Valenciana "es una tierra hospitalaria, alegre y, sobre todo, una tierra de oportunidades, en la que mucha gente se fija en ella para vivir".
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