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El president Llorca pasa la mañana del domingo viendo fallas en Alcàsser y en Algemesí

Destaca el carácter "cohesionador y de seña de identidad" de las Fallas en su visita a l'Horta y la Ribera

El president Llorca, por las calles de Alcàsser, con el alcalde Alberto Primo.

El president Llorca, por las calles de Alcàsser, con el alcalde Alberto Primo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este domingo las Fallas de los municipios de Alcàsser y Algemesí, donde ha destacado el elemento "cohesionador y de seña de identidad" que tienen estas fiestas. El president ha recorrido los principales monumentos falleros de estos pueblos, acompañado por el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, y por el primer edil de Algemesí, José Javier Sanchis, así como por representantes de las distintas comisiones falleras. Durante su visita a Alcàsser, Pérez Llorca ha enfatizado que la Comunitat Valenciana "es una tierra hospitalaria, alegre y, sobre todo, una tierra de oportunidades, en la que mucha gente se fija en ella para vivir".

El president Llorca, en Alcàsser.

El president Llorca, en Alcàsser. / Redacción Levante-EMV

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