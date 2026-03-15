Los regadíos de Elx: Paisaje de oasis en el Baix Vinalopó

En torno a la actual ciudad de Elx hallamos uno de los paisajes del agua referentes del territorio de la Comunitat Valenciana, la Huerta de Elx. Un paisaje creado a partir de la gestión del agua destinada al riego durante un período que se alarga en el tiempo, durante siglos. La pronunciada aridez del Baix Vinalopó, con escasas e irregulares lluvias, más de 5 meses de sequía, así como los magros caudales salobres del Vinalopó (0,36 m3/seg.) contrastan con este paisaje agrario de enorme interés.

La Comunitat de Propietaris de la Séquia Major del Pantà d’Elx constituye una entidad de riego histórico relevante del municipio ilicitano. Su red de acequias facilita el riego a unas huertas que en el siglo XVIII alcanzaba las 12.000 hectáreas, distribuidas en la vega que configura el Riu Vinalopó, por su margen izquierda, en el término de Elx. Se extiende desde la partida de Altabix, situada al norte del casco urbano, hasta las partidas de Daimés, Atzavares Baix, La Foia, Asprella, la Baia Alta y Perleta, ubicadas al sur y sureste del término.

Referencias históricas de la Huerta de Elx

Existe abundante constatación arqueológica de prácticas agrícolas de época ibérico-púnica en el yacimiento de Ilici. Hoy se puede constatar la práctica de actividades agrícolas junto al aprovechamiento de las aguas en época prerromana. Sin embargo, los impulsores de los sistemas de riego en el Baix Vinalopó son los romanos. El estudio de Gozálvez Pérez sobre la Centuriación de la antigua ciudad de Ilici señala con claridad la existencia de acequias y su capital importancia en el trazado del parcelario. Los romanos fueron los fundadores de un gran sistema de distribución de aguas que eran utilizadas tanto para abastecimiento como para regadío. Alfredo Morales Gil apunta que, en zonas semiáridas como el Baix Vinalopó, la existencia de parcelarios de época romana puede y debe ser interpretado como un área donde fue posible su puesta en cultivo gracias a la práctica del regadío, ya que de otra forma no hubiera sido posible su rentabilidad.

Sèquia Mare d'Elx. / Foto Estepa.

La cita documental más antigua sobre el regadío Ilicitano es de mediados del siglo XII y es una descripción del geógrafo Al-Idrisi: “Elche es una villa construida en una llanura atravesada por un canal derivado del río. Este canal pasa bajo sus muros, los habitantes hacen uso de él, porque sirve para los baños y corre por los mercados y calles”. Azuar, para el período islámico, indica que la ciudad está construida sobre el sistema de acequias surgidas del Vinalopó.

Por tanto, la ciudad y su diseño fue posterior y dependió del trazado de la acequia. El sistema de riegos pasó intacto a los cristianos y es el que hoy nos ha llegado con las únicas variaciones de la desaparición de 6 acequias por el desarrollo urbano. El regadío desarrollado tras la conquista cristiana es heredero directo del sistema musulmán, en donde continuaron las instituciones, administración y propiedad de las aguas.

Un sistema de riego singular

La Séquia Major del Pantà posee una longitud cercana a los 8 kilómetros de longitud, de los que unos 4.300 metros los realiza en descubierto y 3.600 en tubería. Discurre por el casco urbano de Elx y las partidas de Altabix y Atzavares Baix, donde nutre a palmeras y cítricos. Finaliza en el Partidor de Palombar i Avall.

Aqüeducte del Canal de Desviació del Pantà d'Elx. / Foto Estepa.

El riego está compuesto por 19 acequias que derivan de la principal, que comprenden dos zonas de regadío claramente delimitadas. El primer sector corresponde al Palmeral Histórico de Elx que, en la actualidad, abarca unas 180 Ha del casco urbano y son irrigadas por el sistema de regadío tradicional. El Palmeral fue declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a ser «un ejemplo único de prácticas agrícolas árabes en el continente europeo».

El segundo sector de regadío, el más amplio, se extiende por la zona meridional de Elx. Se trata del cono fluvial del río Vinalopó, de manera que las acequias y brazales forman una espectacular red en forma de abanico.

Las acequias

Las acequias que aprovisionan a los huertos de palmeras tradicionales son: Albinella, Carrell, Anoi, Candalix, Abet, Nijasa, Matrof, Nafís y Tufa; mientras que las acequias de Cunyera, Saoní, Palombar, Anacla, Avall, Alborrocat Llevant Alausa, Alborrocat Ponent Alausa, Franc y Alàdia son las responsables de nutrir a la segunda de las áreas de riego, la más extensa.

Embalse d'Elx. / Foto Estepa.

La Séquia Major del Pantà disponía de otras 4 acequias, las de Albelló, Real, Vila y Horts, hoy desaparecidas por la construcción de nuevas edificaciones. En última instancia, destaca otra de las acequias asociadas a la principal, la Séquia de Marxena. De esta acequia deriban varios brazales de cierta impronta territorial: Braçal de Penat, Braçal de Catral, Braç d’Horta, y Braç de Rabagüet.

Partidor de la Séquia de Candalix. / Foto Estepa.

En la actualidad, el Canal de Desviació del Pantà es el que se encarga de la tarea de abastecer a la Séquia Major del Pantà. Este canal se construyó a principios del siglo XX, con el fin de conducir el recurso hídrico desde la Presa de Pavía (de la que toma 450 l/s), situada en el antiguo emplazamiento de l’Assut del Molí Pavia en término de Aspe, hasta la Presa de les Taules, donde recarga a la Séquia Major del Pantà. De este modo, permite que las aguas que fluyen por la conducción para irrigar la vega del Vinalopó no se mezclen con las embalsadas en el Pantà d’Elx, dada su mayor salobridad. El Canal de Desviació del Pantà se sirve de 10 minados, 3 de ellos en término de Aspe, y cinco acueductos.

Huerto del Cura. Palmeral d'Elx. / Foto Estepa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Los regadíos del Vinalopó, de Hernández M., Olcina J., Rico A. (2010), en Los regadíos históricos españoles. MMARM, dirigido por J. Hermosilla.

- Regadío histórico de Oasis, de Romero J., Peris T. (2011), en Atlas del Patrimonio Cultural Valenciano. Levante, dirigido por J. Hermosilla.

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.