El asesor que estuvo con Mazón el 29-O se niega a responder en el Congreso: "Ya he ido al juzgado"

"Ya he ido al juzgado y con todo el respeto que merece la comisión no voy a responder a las preguntas que me hagan sus señorías". Así, en el primer minuto de la comisión de investigación de la dana, ha terminado la comparecencia de Josep Lanuza, asesor de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat aunque a sueldo del PP, que estuvo con el jefe del Consell la tarde del 29 de octubre. El experto se ha negado a declarar a las preguntas de los partidos.

José Lanuza, informático (que no politólogo, como ha aclarado) y consultor experto en campañas de contramarketing, acompañó a Carlos Mazón al Cecopi el día de la dana, en aquel trayecto y en aquella tarde que durante meses y meses estuvo rodeado de secretos y mentiras. El asesor continúa trabajando para el PP, ahora con Pérez Llorca, al que asiste en todo lo relacionado con la estrategia de comunicación digital.

Aquella tarde, el consultor recibió a Mazón en el Palau tras su larga comida y, según el propio consultor político, estuvieron reunidos 20 ó 25 minutos antes de salir hacia l'Eliana desde el Palau de la Generalitat. Son unos datos que entran en contradicción con otros testimonios.

Nada de eso han podido esclarecer los testimonios, ya que Lanuza se ha acogida a la posibilidad de no declarar y la ha seguido prácticamente al milímetro, a pesar del reguero de reproches que ha tenido que escuchar durante aproximadamente una hora. "Con la sociedad valenciana ya he colaborado, con la institución que tiene las competencias para saber qué pasó o si hay una responsabilidad penal", ha dicho sobre su declaración como testigo ante la jueza de la dana, por donde desfiló el pasado 23 de febrero.

Los representantes de los partidos sí han hablado. No han preguntado, pero han evidenciado todo aquello que querían saber y le querían reprochar, a lo que Lanuza ha respondido con cara de póquer: "¿Le asesoró sobre ocultar la comida, cambio de versiones, que dijera pasadas las 19 horas? ¿Sobre no reunirse con ciertas asociaciones? ¿Le asesoró sobre ir al funeral?", enumeró el portavoz de Podemos. "Quien no quiere colaborar en una comisión siempre tiene algo que ocultar. Son todos ustedes lamentables", aseveró.

"Me alegra que un día decidiera cambiar de bando. Encaja mucho mejor en el PP", ha dicho la diputada socialista Marta Trenzano, en referencia a la pasada militancia socialista de Lanuza. "Usted no pintaba nada en el Cecopi. Se lo llevó porque lo importante era controlar el relato", ha señalado.

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La diputada de ERC, Teresa Jordà, mantuvo el tono crítico: "Un silencio que lo convierte en un cobarde". El diputado de Sumar, Nahuel González, le preguntó si no tiene vergüenza: "Siento que no esté a la altura de las cricunstancias y no muestre un poco de humanidad con las victimas". Recibió hasta los reproches del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.