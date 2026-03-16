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Compromís obvia al TSJCV y mantiene la presión sobre Llorca: "No puede esconderse, le ha de exigir el escaño a Mazón"

Baldoví señala que "con independencia" del fallo del alto tribunal, el president debe reclamar a su antecesor el acta de diputado o "enviarlo al grupo de no adscritos"

Baldoví y Pérez Llorca, tras la investidura del dirigente popular como president.

Baldoví y Pérez Llorca, tras la investidura del dirigente popular como president. / Jorge Gil - Europa Press / Europa Press

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

Las exigencias de Compromís a Juanfran Pérez Llorca para que reclame el acta de diputado a Carlos Mazón se mantienen intactas pese a la decisión comunicada este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV), que ha rechazado investigar al expresident por su gestión de la dana del 29-O de 2024 en la que murieron 230 personas.

El síndic de la coalición, Joan Baldoví, ha obviado el fallo conocido hoy y ha insistido en que "con idependencia" de esta decisión, Llorca "no puede esconderse" y debe "exigir" a Mazón que "abandone las Corts". Para Baldoví, el jefe del Consell y líder del PP valenciano tiene que pedirle ese acta de diputado o, en caso de que no la entregue --el escaño es nominal y nadie le puede obligar a dejarlo-- "enviarle al grupo de no adscritos".

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Según ha añadido el portavoz de Compromís en las Corts, "el pueblo valenciano lo tiene claro" y "exige" que el expresident deje de ser diputado y, por tanto, aforado. Sin esa condición, podría ser investigado por la jueza de Catarroja. "El pueblo sabe que ese president le abandonó y no merece estar un día más en las Corts", ha zanjado Baldoví.

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