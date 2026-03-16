El diputado de bomberos sobre su gestión el día de la dana: “¿Cree que voy a decirles cómo coger una manguera?”

El diputado de Medio Ambiente y responsable de Bomberos de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, ha pasado este lunes por la comisión de investigación de la dana en el Congreso, una comparecencia donde se ha desvinculado de la gestión de la catástrofe: “Instrucciones no doy ninguna porque no soy operativo. Lo que pedí es que me mantuvieran informado”.

Mascarell se ha referido así durante un áspero intercambio con la diputada de Compromís Àgueda Micó, que le ha reprochado la inacción en la toma de decisiones: “¿Reclamó alguna actuación? ¿Tuvo iniciativa de participar más allá de la información que pasaba? ¿Qué hacia allí [en el Cecopi], tomando un cafenet?”.

“¿Usted cree que yo le voy a decir como tienen que trabajar responsables de emergencias? Ese día había profesionales, militares, José Miguel Basset [inspector jefe del Consorcio de Bomberos], Jorge Suárez [subdirector general de Emergencias]… ¿cree que voy a decirles cómo coger una manguera en un incendio?”, ha respondido el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos.

Micó ha subido el tono: “Son tan inútiles que no son capaces de hacerlo, de apretar el botón. Prefieren quedar como tontos que como irresponsables”, ha dicho sobre el retraso en el envío del Es Alert, que citando a Basset podría haberse enviado a partir de las 18.13 horas. “Todos son cómplices de las 230 muertes por su inoperancia e inutilidad”, ha reprochado. “Se están tapando los unos a los otros”.

Mascarell se ha excusado diciendo que no tenía ninguna responsabilidad y que cuando llegó al consorcio hace dos años se interesó y los jefes de bomberos le explicaron que podría ayudarles en un Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la comunicación con los alcaldes en un incendio, por ejemplo, pero no estaba obligado ni si quiera a estar ahí.

El diputado de Junts también le ha reprochado su escaso protagonismo ese día pese a su peso institucional, esa coordinación con los alcaldes que, según parece, “no funcionó”. “Su papel no es para tirar cohetes, pero queda en mejor situación que Mazón. Al menos acercarse al Cecopi. No sé si acabó ayudando pero al menos no desapareció y se fue a comer”, ha señalado.

Durante el interrogatorio de Vicent Sarrià, diputado del PSPV, ha puesto a Mascarell el audio de una entrevista de Vicent Mompó donde se hace referencia a los contactos con la alcaldesa de Chiva, donde a las 16.40 horas de aquella tarde comenzaron las llamadas al 112. El diputado de bomberos reconoció que ese día no sabía que Chiva estaba en la cabecera del barranco del Poyo, al ser preguntado si alertaron en el Cecopi sobre esa situación y si sabía a dónde iba el agua que caía en Chiva. "Ahora lo sé", ha afirmado.

Sobre el Es Alert

El Es-Alert ha sido otro de los asuntos que han centrado los interrogatorios: “No se por qué está en el segundo mensaje y no el primero la recomendación de subir a plantas altas”, ha reconocido Mascarell durante el interrogatorio de ERC. “No tengo conciencia de que alguien frenara el mensaje”, añadió.

Por otro lado, a preguntas del representante de EH Bildu, Mikel Otero, el diputado ha reconocido, como otros, que se enteró de la retirada de la vigilancia del barranco del poyo días después. Un operativo en el que formó parte el Consorcio que él preside. Según parece, se enteró antes de que Basset participara en la comisión de investigación que puso en marcha la Diputación de Valencia.

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Respecto a los aprendizajes de la tragedia, Mascarell ha trasladado que, entre otras cosas, se han ampliado los refuerzos en situaciones de emergencias, pasando de 2 a 4, incluyendo un cabo.