Isabel Olmos: "La saturación fallera de València se expande a los pueblos más cercanos"

Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, denuncia en su videoanálisis semanal que el modelo de masificación que sufre la ciudad de València durante las Fallas se ha exportado de manera preocupante a los municipios del área metropolitana, afectando gravemente a comarcas como l'Horta Sud y l'Horta Nord. Olmos explica que se observa con asombro la instalación de carpas de dimensiones desmedidas que ocupan calles enteras, trasladando problemas de saturación, desperfectos y mal uso de la vía pública a poblaciones que antes vivían la fiesta de una forma más contenida y local.

La subdirectora de Levante-EMV advierte de que existe una pérdida evidente de la esencia tradicional y cultural de la fiesta en favor de una vertiente puramente comercial y de ocio nocturno. La autora lamenta que el aroma tradicional de los buñuelos artesanales hechos en las casas haya sido sustituido por el olor a fritanga industrial, cartón y alcohol, atrayendo a personas que se apuntan a las comisiones por cuotas bajas solo para disfrutar de la fiesta los días principales, sin un compromiso real con la actividad de la falla durante el resto del año.

"El aroma tradicional de los buñuelos artesanales hechos en las casas haya sido sustituido por el olor a fritanga industrial, cartón y alcohol" Isabel Olmos — Subdirectora de Levante-EMV

La periodista añade que el crecimiento desmedido del censo fallero en localidades como Torrent y Paterna ha provocado que las comisiones ya no quepan en sus casales físicos, lo que obliga a instalar carpas en la calle desde principios de marzo. Esta situación genera una fuerte crispación entre el vecindario debido a la ocupación prolongada del espacio público y las molestias derivadas, un fenómeno que Isabel describe como un incremento brutal que está afectando la convivencia en numerosos municipios de las comarcas cercanas.

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Ante este panorama que se considera insostenible, Olmos se plantea la necesidad urgente de reflexionar sobre el futuro de la fiesta para evitar que siga disparándose de forma incontrolada tanto en la capital como en los pueblos vecinos. Entre las soluciones sugeridas para recuperar la sostenibilidad se encuentran la posibilidad de limitar el número de comisiones falleras, cerrar el censo de participantes o establecer controles más estrictos que garanticen el respeto a la vía pública y la protección de los valores culturales originarios de la celebración.