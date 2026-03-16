Llamadas que salvan vidas: el CICU atendió 2.000 servicios al día en la Comunitat Valenciana durante 2025

Ante una emergencia, una llamada puede ser determinante y salvar vidas. En la Comunitat Valenciana, este servicio se presta a través de los llamados CICUs (Centros de Información y Coordinación de Urgencias) que, durante todo el 2025, recibieron un total de 729.958 avisos, según la información difundida por la Conselleria de Sanidad. Estos datos dejan una media de 2.000 servicios diarios, una cifra que ofrece una dimensión de la magnitud de las emergencias.

La mayoría de los avisos, un 34,84 %, fueron por una emergencia sanitaria con un total de 254.343 incidentes. Se repartieron así: 22.117 accidentes de tráfico, 18.427 llamadas para asistir a personas con dificultad respiratoria; 14.705 posibles ictus, 8.444 consultas por carácter psiquiátrico; 5.580 por posibles infartos de miocardio; y 2.780 incendios, entre otros. A las emergencias sanitarias, le siguieron los transportes urgentes no asistidos -son el 23,52 % o 171.737-, los que no necesitan asistencia sanitaria durante el trayecto; las urgencias sanitarias que fueron 104.762, el 14,35 % del total; y las llamadas para consultas médicas. Estas representan el 10,95 % con 79.954 servicios.

Por provincias

Del total de servicios, a la provincia de Valencia corresponden 384.052 incidentes sanitarios extrahospitalarios. En cuanto a la tipología, 123.577 fueron emergencias, 57.114 urgencias, 45.903 consultas médicas, 8.230 transportes secundarios y 83.814 transportes urgentes no asistidos.

En la provincia de Alicante se produjeron 272.673 servicios. Un total de 102.942 fueron emergencias, 38.440 urgencias, 26.892 consultas médicas, 6.104 transportes secundarios y 59.500 transportes no asistidos.

En la provincia de Castellón se registraron 73.233 incidentes. Según el tipo de aviso, hubo 27.824 emergencias, 9.208 urgencias, 7.159 consultas médicas, 3.318 transportes secundarios y 28.423 transportes no asistidos.

Dedicación de los profesionales

Esta asistencia es posible gracias a "la vocación y la dedicación de los profesionales que asisten a los pacientes ante una situación de urgencia o una emergencia extrahospitalaria" porque lo hacen 24 horas al día, los 365 días al año. Así lo ha reconocido la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, en su visita a la sede del CICU en València. "Son los primeros en dar esta asistencia muchas veces vital para la supervivencia de las personas -, ha proseguido- y, en ocasiones, en situaciones o escenarios complicados".

La secretaria Asunción Perales visita el CICU en la provincia de Valencia. / GVA

Cuando los recursos sanitarios reciben un aviso, "se asigna el recurso asistencial más adecuado a esa demanda en función de la prioridad del problema o la patología manifestada y los recursos disponibles en el momento que se produce la urgencia”.

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Perales recuerda que, ante una emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112. "Es importante mantener la calma y responder de manera rápida y concisa", recomienda la secretaria. Otra de las cuestiones importantes es proporcionar la dirección precisa en la que se ha producido el incidente, además de facilitar el sexo y la edad del paciente. La secretaria autonómica ha advertido que “en el caso de conocer otro tipo de información importante de la persona accidentada, como enfermedades o antecedentes, es recomendable comunicarlo para facilitar la atención médica”.