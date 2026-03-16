Llorca defiende su vía de pactos con Vox tras Castilla y León: "Para acabar con el 'sanchismo' tenemos que ponernos de acuerdo"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes que los resultados de las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Castilla y León reflejan "un cambio de tendencia muy importante en España" consistente, ha dicho, en que "la gente quiere que gobiernen gobiernos de centro derecha y de derecha", por lo que ha reclamado acuerdos entre las fuerzas políticas de este espectro, es decir PP y Vox, para "acabar con el sanchismo".

El jefe del Consell, en declaraciones en Onda (Castellón), ha afirmado que los resultados electorales de anoche tienen una "extrapolación clara" a la C. Valenciana: "El PP gana todas las elecciones y cada vez a más distancia del PSOE", lo que a su entender "consolida el trabajo que hace el PP en las autonomías que gobierna, incluida esta", ha señalado defendiendo su labor al frente de la Generalitat.

Llorca, que todavía no ha sido confirmado como aspirante a la reelección, ha reivindicado implícitamente su modelo de relaciones con Vox, llamando al entendimiento con los de Santiago Abascal en toda España. "La gente quiere que gobiernen los gobiernos de centro-derecha y de derecha y que no se puede perder el tiempo en polarizaciones ni en discusiones".

"Por lo tanto --ha proseguido-- hay que conseguir diálogo y consenso para que en aquellas zonas donde hoy no hay gobiernos, estén ya en marcha, que es lo que nos piden los ciudadanos". Pérez Llorca ha subrayado además que los votantes "dan un mandato" cuando acuden a las urnas y que ese mandato, ha añadido, "hay que cumplirlo".

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A su juicio, los resultados electorales apuntan a que las fuerzas políticas que rechazan al actual Gobierno central deberían alcanzar acuerdos "para acabar con el sanchismo en España, que es lo que apuntan todos los españoles en base a los resultados electorales que se dan, lo que tenemos que hacer las fuerzas que no queremos más Pedro Sánchez es ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar", ha zanjado.