Llorca sobre el rechazo del TSJ a investigar a Mazón: "Deja las cosas muy claras"
El 'president' subraya la "unanimidad" de la decisión del tribunal que devuelve la causa al juzgado de Catarroja
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la unanimidad de la decisión adoptada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. "Deja las cosas muy claras", ha dicho antes de asistir a la mascletà en el balcón del Ayuntamiento de Valencia.
Llorca ha señalado que no valora las decisiones judiciales: "Hay que saber respetar a las instituciones", pero que sin leer el auto, "es evidente que hay unanimidad, por tanto dejan las cosas muy claras".
El pleno de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido rechazar la causa de la dana respecto al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y actual diputado en las Corts Valencianes, por lo que mantiene su condición de aforado. Los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal que han participado en la deliberación son el presidente del TSJCV y de la sala de lo Civil y lo Penal, Manuel Baeza, Pía Calderón (la magistrada elegida ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- El pasillo infinito de camas rotas sin reparar en los sótanos del hospital La Fe de València
- Nuevo aviso amarillo por lluvias en València: Tormentas y una bajada de las temperaturas
- El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado
- La Fiscalía no ve indicios de momento para imputar a Mazón
- La Junta de Seguridad termina con pacto: los trenes no llegarán a la Estación del Norte para la mascletà en todas las Fallas
- La Aemet pone el foco en la lluvia en València ante el ‘supersábado’ fallero