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Morant pone el desayuno fallero en el Consejo de Ministros

Morant compra buñuelos para el Consejo de Ministros, el domingo.

Morant compra buñuelos para el Consejo de Ministros, el domingo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

En el habitual desayuno que precede a los Consejos de Ministros, este martes habrá un producto especial: buñuelos de calabaza. Y no cualesquiera. Serán buñuelos de Adela de Alzira, toda "una institución", según ha explicado la ministra de Ciencia, Diana Morant, que será la encargada de llevar uno de los productos típicos falleros hasta la Moncloa para que los prueben sus compañeros de Gobierno, incluido Pedro Sánchez.

O al menos así quedó comprometido en sus redes sociales. Morant subió un vídeo visitando el puesto de Adela donde compró hasta cuatro docenas de sus buñuelos de calabaza, en total, 48, poco más de dos por cabeza. Su duda estuvo, no obstante, en su aguantarían hasta el martes. Sí, le contestó Adela. Y con ello se lanzó la también líder del PSPV que de paso probó uno recién hecho. "Espectacular", sentenció. Ahora falta que la afirmación la apruebe el resto del Consejo de Ministros.

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