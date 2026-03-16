Muere el biólogo Antonio Vizcaíno, uno de las figuras clave en la recuperación de l'Albufera de València

El biólogo valenciano Antonio Vizcaíno Matarredona ha fallecido este lunes, a la edad de 71 años. Se trata de una de las figuras más destacadas en la recuperación de l'Albufera de València, un espacio al que ha dedicado gran parte de su vida profesional desde los años 80. De hecho, ocupó el cargo de jefe de servicio -jefe técnico- de la Oficina Devesa-Albufera durante casi una década, después de haber trabajado en esta oficina desde el año 1999. Lo hizo en dos periodos diferentes: desde 2005 y hasta septiembre de 2012, cuando fue relevado por el Ayuntamiento de València de la era de Rita Barberá porque la oficina puso reparos al proyecto de una conducción que debe llevar el gas a la pedanía de El Saler; y a partir de 2015, cuando con el gobierno de Joan Ribó sustituyó a Ángel Maruenda.

Natural de Villena, el biólogo ha mantenido siempre una opinión firme en asuntos medioambientales relacionados con el humedal, que ahora aspira a ser declarada como Reserva de la Biosfera, una candidatura que, como publicó Levante-EMV en exclusiva la pasada semana, ha superado ya la revisión técnica de la documentación presentada en diciembre por las instituciones valencianas.

La Oficina de la Devesa-Albufera se encarga de la protección y vigilancia del parque natural, una de las joyas naturales de la ciudad de Valencia y de la Comunitat Valenciana.

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