El PP recuerda a Compromís el día que le "dio las gracias" por la gestión de la dana

La comparecencia del diputado de bomberos en la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, ha provocado momentos tensos en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Ha habido reproches cruzados.

Uno de ellos lo recibió Compromís, que se mostró muy crítico con la actuación de Mascarell aquel día. La diputada Àgueda Micó le llegó a decir si fue a l'Eliana a hacerse "un cafenet".

El diputado del PP, Fernando de Rosa, sacó a pasear el tuit que lanzó Compromís aquellos días, donde daba las gracias a los bomberos. Para ello, paradójicamente, utilizó una imagen de los efectivos realizando un espectacular rescate en la Ribera el mismo 29 de octubre de 2024.

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En esa foto, en primer plano y de espaldas, aparecen Vicent Mompó, presidente de la diputación, y Avelino Mascarell, su diputado de bomberos, que estaban allí en ese momento. El PP no dejó pasar la ocasión para recordarlo.