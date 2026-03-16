Primer día de una huelga de médicos 'descafeinada' en València: un seguimiento del 8,85 %, sin cancelaciones y poca afluencia de pacientes

Normalidad. Así está discurriendo el primer día de la huelga de médicos en los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana, donde el paro está siendo anecdótico, al menos para los pacientes. En el centro de especialidades del hospital Arnau de Vilanova, apenas está habiendo cancelaciones a lo largo de la mañana. "Me han atendido con normalidad: muy bien y rápido", explicaba Joaquín a primera hora de la mañana a su salida del edificio después de su visita en Radiodiagnóstico. Misma situación se ha encontrado Ana, a quien le han atendido "muy rápido y muy bien".

Según los pacientes, el centro está funcionando como en un día habitual. Es cierto que, debido al inicio de la semana fallera, el ritmo frenético de la asistencia sanitaria es menor. Se nota en las salas de espera, con menos pacientes de lo habitual; también en los alrededores del hospital, donde hay coches, pero menos que en otras semanas. El párquing está lleno, pero no llega a su estado "abarrotado" de una semana rutinaria. "Hoy parece que hay poca gente -, explica Mª Jesús, quien ha acompañado a su hermano a una cita en Oftalmología-. De hecho, yo no sabía ni que había vaga".

El paro, convocado por CESM a nivel nacional contra la ministra Mónica García, se ha encontrado esta semana en València con su peor enemigo: las fallas y los días festivos. Los centros de salud cierran a las 15 horas -había carteles informativos la semana pasada en los centros de salud- y el 18 y 19 es festivo en muchos municipios, por lo que las citas programadas serán muy pocas. Esto, evidentemente, reduce en gran medida la asistencia a los centros y hará lo propio con las consultas y cirugías obligadas a posponer. Esto unido a unos servicios mínimos elevados, del 100 % en muchos servicios, prevé una huelga "descafeinada".

Así lo constatan los datos oficiales ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, que cifran el seguimiento de la huelga en el 8,85 % en el conjunto de la autonomía, dos puntos por debajo del anterior paro de febrero cuando rondó el 10 %. Destacan el bajo apoyo en la provincia de Valencia, donde solo el 6,04 % de los facultativos la secundan, y en Castellón (5,89%). Una vez más, como ya pasó en febrero, en en Alicante donde los profesionales han sido más combativos, con un dato del 15,09 %.

Segunda semana de huelga de médicos con las negociaciones rotas / EFE

El sindicato convocante, CESM, intentó tumbar los servicios mínimos de la Conselleria de Sanidad al considerarlos "abusivos" y presentó un recurso judicial. Hace unos días, lo tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dio la razón a la Generalitat Valenciana al prevaler "el interés general en materia sanitaria". Habrá que ver el seguimiento del paro. Sanidad ofrecerá el dato oficial al mediodía, pero los médicos los cifran en el 90 % como en el mes de febrero. Entonces, la cifra oficial rondó el 10 % durante los cinco días y se cancelaron 54.000 citas, aproximadamente.

Apoyo o no

Los facultativos demandan mejores condiciones laborales, retributivas y de conciliación; y, para ello, piden un estatuto propio, diferente al del resto de categorías profesionales. Cuentan a priori con el apoyo de la ciudadanía. "Estoy a tope con los médicos -, defendía Ana-. Tienen poco reconocimiento para la responsabilidad que tienen y trabajan con mucha presión". Considera que "no se les da el valor que merecen" y se suma a su reivindicación para que "las guardias coticen para su jubilación". Mª Jesús se alinea con la misma opinión: "Si mejora su situación, mejorará la nuestra, -esgrime-. Cuando tienes algo grave, no suele haber problema. Lo es la detección porque el tapón está en Atención Primaria, en los centros de salud". La solución en su opinión, lo repite dos veces, es que "los gobiernos autonómicos pongan más dinero en la sanidad pública".

Noticias relacionadas

En el lado contrario, se sitúa Vicente, a quien le preguntamos lo siguiente: "¿Cree que hay que cuidar más a los médicos?". Y responde con incredulidad: "¿Más? Cada uno sabe lo que elige en la vida cuando estudia", concluye.