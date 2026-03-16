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Traducción "catalano-valenciana" en el Congreso de los Diputados

El diputado de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, pregunta por el significado de una palabra utilizada por la representante de ERC, Teresa Jordà, durante una comparecencia con momento tensos

Avelino Mascarell y la presidenta de la comisión, Carmen Martínez.

Avelino Mascarell y la presidenta de la comisión, Carmen Martínez. / Gustavo Valiente/EP

Redacción Levante-EMV

València

Con el conflicto lingüístico reactivado en el perímetro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el entendimiento entre valencianos y catalanes provocó un momento simpático este lunes en la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados.

Como suele ser habitual, en estas sesiones se habla mucho en la lengua de Ausiàs March por la presencia mayoritaria de diputados valencianos, catalanes así como la procedencia de los comparecientes. Aunque en ocasiones hay algún desajuste varietal. Mientras interrogaba la diputada de ERC, Teresa Jordà, utilizó la palabra desori.

Lo hizo para referirse al ambiente caótico que se vivía durante la reunión del Cecopi. Al parecer Mascarell no la conocía, aunque sí que está incluida en el Diccionari Normatiu de la AVL: 'Desori: Confusió, desorde, en què no hi ha manera d'entendre's, especialment el que es produïx quan tot el món crida, escarota, plora o s'insulta'.

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Al margen de esto, que se resolvió con una breve explicación de la diputada, sí hubo algún momento tenso. Hubo tensión en los interrogatorios de la representante de Compromís, Àgueda Micó, y del socialista Vicent Sarrià. Este último se refirió precisamente a aquella reunión del Cecopi como "casa Pepe Merda", otra frase feta referida a una situación desastrosa. Mascarell no pidió aclaraciones, pero estaba atónito: "La comparecencia de hoy está siendo...".

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