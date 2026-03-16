Las víctimas de la dana acuden al balcón de la mascletà invitadas por PSPV y Compromís

Las principales asociaciones de víctimas se verán este mediodía con el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en el balcón del ayuntamiento de València, donde van a acudir a presenciar la mascletà. Lo hacen invitadas, pero por el PSPV y Compromís.

En concreto, acuden miembros de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, con su presidenta Rosa Álvarez; la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, representada por Mariló Gradolí, o la Asociación de Damnificados DANA - Horta Sud, presidida por Alejandro Carabal. Los principales colectivos todavía no han mantenido un encuentro formal con el president Pérez Llorca.

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