Las víctimas de la dana acuden al balcón de la mascletà invitadas por PSPV y Compromís
Rosa Álvarez, Mariló Gradoló y Alejandro Carabal coinciden con Pérez Llorca el día en que el TSJ rechaza investigar a Mazón
Las principales asociaciones de víctimas se verán este mediodía con el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en el balcón del ayuntamiento de València, donde van a acudir a presenciar la mascletà. Lo hacen invitadas, pero por el PSPV y Compromís.
En concreto, acuden miembros de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, con su presidenta Rosa Álvarez; la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, representada por Mariló Gradolí, o la Asociación de Damnificados DANA - Horta Sud, presidida por Alejandro Carabal. Los principales colectivos todavía no han mantenido un encuentro formal con el president Pérez Llorca.
Las representantes de las entidades acuden con una camiseta en la que se puede leer "No a l'aforament de Mazón". Se produce precisamente el día en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado investigar penalmente al expresident de la Generalitat y ha devuelto la causa al juzgado de Catarroja.
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