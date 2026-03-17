El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la CV podrá emitir certificados de contenido documental de cerca 7.000 expedientes eléctricos pendientes

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la CV (COIICV) podrá emitir Certificados de Contenido Documental de los cerca de 7.000 expedientes de instalaciones eléctricas, afectados por la resolución de 19 de diciembre de 2025 de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana.

Con la publicación de esta resolución se otorga autorización administrativa previa y de construcción a instalaciones de distribución eléctrica del grupo II, sin declaración de utilidad pública ni evaluación ambiental en diversos términos municipales de la provincia de Valencia.

La publicación de esta resolución supone en la práctica aprobar expedientes que permanecían pendientes de resolución administrativa, al establecer que, si la documentación requerida en el procedimiento está correctamente presentada, la autorización administrativa y de construcción se considera concedida. Esta iniciativa contribuye a aminorar requerimientos documentales en la fase de explotación.

En este sentido, el COIICV, como corporación de derecho público, puede emitir Certificados de Contenido Documental, que acreditan que los expedientes disponen de toda la documentación exigida en la resolución.

En palabras de Federico Torres, presidente del Colegio oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, "Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia (COIICV) valoramos muy positivamente la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la GVA. A través de esta iniciativa, el conocimiento técnico, la experiencia y solvencia profesional del COIICV, aporta seguridad, rigor y asegura el cumplimiento de la normativa".

En este sentido, celebramos poder colaborar y contribuir en esta medida que repercute directamente en la movilización de la economía y desarrollo de la industria para que Valencia siga siendo polo de atracción de nuevos proyectos y nuevas inversiones que contribuyan al crecimiento de nuestro tejido industrial Federico Torres — Presidente del Colegio oficial de Ingenieros Industriales de Valencia

Desde el Colegio destacan que la publicación de esta resolución supone un avance relevante en el desarrollo de infraestructuras eléctricas, especialmente en un contexto de creciente electrificación de la economía y de expansión de las redes necesarias para integrar nueva generación energética. En este sentido, y como entidad de derecho público, el COIICV ofrece sus servicios a la ciudadanía, y queda a disposición de la administración para colaborar en lo que sea necesario.

Si estás interesado en recibir este servicio, rellena tus datos en el siguiente formulario, y el colegio se pondrá en contacto contigo.

Sobre el COIICV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia tiene como objetivo facilitar el progreso continuo de la profesión del Ingeniero e Ingeniera Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general.

La entidad representa a los más de 2.340 colegiados de Valencia que ejercen su profesión de Ingeniero Superior Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión muy consolidada con más de 170 años de historia. Una entidad con una sólida proyección que tiene más de 75 años de vida, que se adapta a las necesidades de cada etapa y de cada transformación que la industria necesita.