El Consejo de Ministros 'aprueba' los buñuelos de Morant

No estaba en el orden del día ni ha aparecido en el posterior resumen de acuerdos adoptados, pero los buñuelos de Adela han logrado el apoyo del Consejo de Ministros. Ha dado igual la cartera, las sensibilidades partidistas o las territoriales, el acuerdo no siempre fácil de conseguir en un gobierno de coalición lo han conseguido los buñuelos llevados desde Alzira por la ministra de Ciencia, Diana Morant, que pañuelo fallero en el cuello ha ofrecido tan suculento manjar a sus compañeros del Ejecutivo, tal y como ha quedado patente en redes sociales.

"Lo prometido es deuda. Hoy el Consejo de Ministros sabe a casa. Los buñuelos de Adela han llegado… y han volado", ha escrito Morant en su perfil de Instagram donde ha subido un vídeo en el que ha evidenciado el éxito de las cuatro docenas llevadas hasta el palacio de la Moncloa. Las reacciones también han aparecido: "Oro puro", ha dicho el responsable de Economía, Carlos Cuerpo; "está buenísimo", ha indicado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, o "deliciós", ha añadido el titular de Industria, Jordi Hereu.