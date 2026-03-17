El 'No a la guerra' regresa a las calles en València: "La historia se repite"

Es una postura política ante la última ofensiva de Estados Unidos e Israel frente a Irán, un lema con evocaciones nostálgicas y este próximo sábado también será una manifestación con reclamaciones más allá de lo que sucede en el país persa. El 'No a la guerra' volverá a recorrer València este 21 de marzo. Será a partir de las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento cuando esta transformará en pancarta y presidirá la marcha por las calles del centro de la ciudad.

La protesta "unitaria" surge de convocatorias distintas y paralelas que han acabado convergiendo en el mismo leitmotiv. 'No a la guerra' es capaz de unir así a varias sensibilidades de la izquierda y de los movimientos sociales hasta el punto que la convocatoria cuenta ya con la firma de 230 entidades que van desde los partidos de la izquierda, sindicatos, asociaciones de vecinos, oenegés, movimientos antimilitaristas, antiimperialistas, propalestinos o asociaciones ciudadanas de amplio espectro.

"La historia se repite y volvemos a vivir tiempos preocupantes en los cuales se amenaza el bienestar y el futuro de los pueblos; no es posible permanecer indiferentes, el miedo no nos impedirá posicionarnos contra los que dinamitan las reglas del juego que han permitido la convivencia", señala el manifiesto sellado como punto en común de la protesta acordada en una asamblea abierta el pasado 11 de marzo. "Es imprescindible la respuesta unitaria y sin brechas de la ciudadanía", remarca.

Manifestación contra el genocidio en Palestina, el pasado octubre. / Eduardo Ripoll

El 'No a la guerra' ya sacó a miles de personas el 15 de febrero de 2003 en el marco de la guerra en Irak, en la que España participó. En València se calcula que fueron cerca de 200.000 personas, 60.000 en Alicante o 30.000 en Castelló por el millón y medio de Madrid o los dos millones de Roma. Ese grito volvió a la calle en 2022, con muchas diferencias, ante la invasión de Rusia a Ucrania con una concentración en la Plaza de la Virgen.

Ahora el lema ha vuelto en otro contexto. Lo desempolvó hace dos semanas Pedro Sánchez para exponer su postura frente a los ataques de Irán, cuatro palabras que continúan teniendo efectos en el mundo social, como se ve en la amplia cantidad de firmantes de la convocatoria. Falta saber si la respuesta ciudadana tendrá el mismo reflejo, aunque es difícil que se aproxime a las de hace 20 años cuando la implicación en la guerra era mucho más directa. Además, la queja iba contra el entonces Gobierno de España de José María Aznar, favorable al conflicto.

Mirada propalestina

La protesta es unitaria porque convergen en ella distintas manifestaciones que estaban gestándose previamente. Un ejemplo claro es la vinculada a movimientos propalestinos que tendrán su bloque propio en la protesta, tal y como consta en el cartel que están haciendo circular por redes sociales llaman a "no olvidar Palestina". "Contra el genocidio y el colonialismo a Palestina y al Líbano y contra la guerra imperialista en Irán", señalan en esta convocatoria.

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Entre las reivindicaciones está "siempre con la resistencia antisionista", el "fin del comercio de armas y las relaciones con Israel", la "salida de la OTAN", la desarticulación de las bases estadounidenses de Rota y Morón así como un rechazo al rearme. Entre las entidades firmantes de esta convocatoria complementaria están los sindicatos Intersindical, CGT o CNT; organizaciones propalestinas como BDS o Voces x Palestina así como otras entidades como Antimilitaristes Moc València, la Assemblea Feminista y Acord Social Valencià, entidades que también están en la manifestación general.