Comunitat Valenciana
Estás son las principales fallas experimentales de València de 2026
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València
Un año mas y fuera de la ortodoxia estética vuelven las fallas experimentales a sorprender a quienes salen del circuito habitual de las megafallas de Especial. Las experimentales crecen cada año en número. Demuestran que hay otra forma de hacer y entender las fallas, con más carga de crítica social y una apuesta por el uso de materiales sostenibles y reciclados, como paja, lana, cera e incluso pelo humano