Estás son las principales fallas experimentales de València de 2026

Visitantes de la falla ganadora de Ripalda, donde la oreja representa el silenio y el altavoz-lengua el ruido / Levante-EMV

Un año mas y fuera de la ortodoxia estética vuelven las fallas experimentales a sorprender a quienes salen del circuito habitual de las megafallas de Especial. Las experimentales crecen cada año en número. Demuestran que hay otra forma de hacer y entender las fallas, con más carga de crítica social y una apuesta por el uso de materiales sostenibles y reciclados, como paja, lana, cera e incluso pelo humano

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Falla experimental con homenaje a las víctimas de la dana galardonada en Pinedo

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Falla experimental ganadora de la Punta

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Detalle de la caja con turistas para colocar en la ciudad en miniatura de la falla Lepanto