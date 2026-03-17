Estás son las principales fallas experimentales de València de 2026

Visitantes de la falla ganadora de Ripalda, donde la oreja representa el silenio y el altavoz-lengua el ruido / Levante-EMV

Comunitat Valenciana

Estás son las principales fallas experimentales de València de 2026

9 Fotos

Hortensia García

València
whatsapp

Un año mas y fuera de la ortodoxia estética vuelven las fallas experimentales a sorprender a quienes salen del circuito habitual de las megafallas de Especial. Las experimentales crecen cada año en número. Demuestran que hay otra forma de hacer y entender las fallas, con más carga de crítica social y una apuesta por el uso de materiales sostenibles y reciclados, como paja, lana, cera e incluso pelo humano

Falla experimental con homenaje a las víctimas de la dana galardonada en Pinedo

19

Falla experimental con homenaje a las víctimas de la dana galardonada en Pinedo

Falla experimental ganadora de la Punta

29

Falla experimental ganadora de la Punta

Detalle de la caja con turistas para colocar en la ciudad en miniatura de la falla Lepanto

39

Detalle de la caja con turistas para colocar en la ciudad en miniatura de la falla Lepanto

Altar para ofrendas de los visitantes del interior de la réplica del templo de Atenea de la falla Borrull-Socors

49

Altar para ofrendas de los visitantes del interior de la réplica del templo de Atenea de la falla Borrull-Socors

Interior de la oreja del montaje Silencio, primer premio de Experimental para Ripalda-Beneficència.jpg

59

Interior de la oreja del montaje Silencio, primer premio de Experimental para Ripalda-Beneficència.jpg

La churrería de Escif y Manolo Martín de Mossén Sorell-Corona

69

La churrería de Escif y Manolo Martín de Mossén Sorell-Corona

La falla experimental homenaje a las víctimas de la dana de Pinedo

79

La falla experimental homenaje a las víctimas de la dana de Pinedo

Oreja gigante de biomaterial de la ganadora de Experimental de Ripalda-Beneficència

89

Oreja gigante de biomaterial de la ganadora de Experimental de Ripalda-Beneficència

Una mujer fotografía la ciudad en miniatura tomada por turistas de Lepanto

99

Una mujer fotografía la ciudad en miniatura tomada por turistas de Lepanto

TEMAS