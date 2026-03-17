Previsión del tiempo
El tiempo en València: la Ofrenda esquiva la lluvia
La previsión apunta a cielos poco nubosos y una baja probabilidad de precipitaciones en València, con temperaturas suaves y ligero descenso térmico de cara al cierre del acto este miércoles 18 de marzo
Tras las pasadas Fallas, muy pasadas por agua, el temor de que en 2026 la historia se repitiese era hercúleo. No obstante, estos últimos días con un clima «tan de Fallas» han bastado para devolver la esperanza a todos los falleros y falleras. En especial, tras el solazo que está haciendo en este esperado primer día de Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats. Un panorama que, si bien con algunas variaciones, se repetirá este miércoles 18 de marzo, cuando el manto de flores quedará terminado.
Según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), mañana el cielo se mantendrá poco nuboso con tendencia a ser despejado a excepción de ligeros intervalos a primer y última hora del día. Las temperaturas -sin contar las mínimas, que se mantienen en 8- experimentarán más variaciones, pasando de unas máximas de 21 a 18, un ligero cambio más acusado en el sur que, por otro lado, permitirá a las primeras fallas en realizar el recorrido de la Ofrenda no pasar tanto calor como hoy.
Una Ofrenda sin agua
Por su parte, el viento será flojo y de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este de flojo a moderado. En cuanto a la posible amenaza de lluvia que se preveía hace tan solo unos días, todo apunta a que este 2026 el acto solemne ante la 'Geperudeta' no estará pasado por agua, pues la posibilidad de precipitaciones no será mayor de un 10 %. Lo que será innegable es que durante la madrugada, cuando Carmen Prades -Fallera Mayor de València- finalizará la Ofrenda tal y como estipula la tradición, las temperaturas bajarán y sí que llegará a refrescar de cara a los últimos ramos.
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