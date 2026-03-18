Se busca impulsor para lo que queda del Corredor Mediterráneo

"Si alguna persona quiere presentarse, se ha abierto el plazo para acceder a una plaza de Coordinador del Corredor Mediterráneo en ADIF. ¡Hasta el 16 de marzo! ¡Puedo prometer y prometo que es un puesto interesante, una experiencia intensa!". Así, tirando de ironía, casi como en una anuncio de Linkedin, el que durante casi ocho años ha sido comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, el valenciano Josep Vicent Boira, anunciaba hace unos días en sus redes sociales que su antiguo puesto ha salido a libre concurrencia a través de un concurso público.

El administrador de infraestructuras ferroviarias Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, ha sacado la provisión de la plaza de coordinador de esta obra. Aunque los principales obstáculos se dan por superados y prácticamente todos los tramos del corredor tiene su planificación u obras en marcha, se ha querido nombrar otro perfil que mantenga el impulso político y técnico de una oficina que va a seguir radicada en València.

Entre los requisitos demandados para este puesto, las bases de la convocatoria exigen tener experiencia laboral mínima de 10 años en puestos de alto nivel responsabilidad en el ámbito de las relaciones institucionales, con organismos y administraciones públicas de carácter nacional e internacional.

También se valorarán como méritos, la experiencia en coordinación de operaciones relacionadas con el transporte de mercancías; en gestión de infraestructuras intermodales y/o ferroportuarias; en captación y gestión de Fondos Europeos; experiencia en la relación e intermediación con instituciones nacionales y europeas o másteres y cursos relacionados con las funciones del puesto. La comisión evaluadora de los aspirantes se reserva la posibilidad de celebrar una entrevista personal con los candidatos más idóneos para el puesto.

A estas horas, la suerte ya está echada porque la empresa pública apenas ha dado tiempo a los aspirantes. Solo han sido cinco días naturales para presentar las solicitudes y ese plazo terminó este pasado lunes 16 de marzo.

El esprint final del corredor

Tras el trabajo de Boira de los últimos ocho años, lo cierto es que el geógrafo valenciano deja el listón bastante alto y el trabajo encarrilado a falta del último empujón. Aunque el profesor de la UV ha sido desde hace más de dos décadas uno de los padres intelectuales de la idea unir todo el arco mediterráneo (y este a Europa) en transporte ferroviario, no fue hasta 2018 cuando se puso al frente de la oficina que iba a desatascar el proyecto, un compromiso del entonces ministro Ábalos con Ximo Puig.

En estos años, y miles de millones después con el apoyo, al fin, de los fondos europeos, se convertido en una prioridad lo que solo estaba en los mapas: la unión del espacio físico que incorpora los tres mayores puertos (de Algeciras a Barcelona pasando por València), una potente región económica y humana, con diez ciudades de más de 100.000 habitantes.

Éxito social

Boira al margen (o con Boira como colaborador político e intelectual), la causa del corredor mediterráneo se ha convertido quizá en uno de los pocos casos de éxito de movilización de la sociedad valenciana. Tanto, que a finales de 2025, casi coincidiendo con el momento en que el anterior comisionado anunció en los despachos de Adif su intención de dar un paso atrás, se disolvía el movimiento empresarial Quiero Corredor que ha estado haciendo pedagogía de esta infraestructura durante la última década.

Del mismo modo, ha sido casi el único proyecto estatal que ofrecía una idea alternativa al centralismo de las infraestructuras (la España radial), y que ha superado todos los obstáculos políticos e ideológicos que ha tenido.

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En los próximos días se conocerá la identidad del nuevo perfil técnico encargado de dar el último impulso político a esta obra en la que la economía valenciana ha depositado grandes expectativas.