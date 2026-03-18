Churrerías intrusas y Ofrenda pagana: Así son las fallas alternativas de València

Un año mas y fuera de la ortodoxia estética vuelven las fallas experimentales a sorprender a quienes salen del circuito habitual de las megafallas de Especial. Las experimentales crecen cada año en número. Demuestran que hay otra forma de hacer y entender las fallas, con más carga de crítica social y una apuesta por el uso de materiales sostenibles y reciclados, como paja, lana, cera e incluso pelo humano. Son escaparate de artistas urbanos como Escif o PichiAvo y no dejan indiferente a nadie. “Son distintas, nos gusta venir a verlas”, explicaba una de las visitantes, vecina de Alfafar, que este martes visitaba con un grupo de amigos la falla de Lepanto. Han madrugado para coger uno de los cercanías que llega estos día a la Estación del Norte, donde se ha restringido la llegada de trenes de 13 a 15 horas para evitar aglomeraciones en la mascletà. La de Lepanto es otra de las expertimentales con más arraigo donde repite como artista Anna Ruiz, este año con una ciudad en miniatura donde el espectador puede colocar como si se tratase de las figuritas clásicas de indios y vaqueros a turistas por la ciudad.

El primer premio de las experimentales se lo ha llevado este año el montaje de Reyes P para la comisión Ripalda-Beneficència con el lema “Silencio” que domina una oreja gigante de un llamativo color verde, fabricada con biomaterial, cuyo interior se puede visitar y que dialoga con un altavoz de color rojo situado enfrente. Una performance que busca remover conciencias en los adultos para que no dejen de escuchar a los más pequeños.

En Borrull-Socors, que se ha hecho con el tercer puesto de Experimental, han confiado este año su monumento, uno de los veteranos de la sección de experimentales, a Paco Ribes y PichiAvo, que en 2019 diseñó la falla oficial de la plaza del Ayuntamiento. Los artistas, conocidos por su estilo brutalista de inspiración grecorromana, han construido con material reciclado en este cruce de calles del barrio del Botànic el templo de Atenea Niké, a escala, en cuyo interior se ha instalado un altar. El público puede interactuar con esta falla en una especia de ofrenda pagana que arderá, como todas, el 19 de marzo por la noche, festividad de San José.

También cobra vida en unas horas concretas del día el peculiar monumento diseñado por Escif y Manolo Martín para la comisión de Mossén Sorell-Corona, un puesto de churros rodeado de mesas y sillas en las que el público puede sentarse. Un montaje que esconde una crítica a los puestos de churros que invaden la ciudad en fallas, cuando en realidad lo típico de las fallas son los buñuelos y las buñolerías, explica la presidente de la comisión, Iris Ruiz, mientras solo a unos metros la guía de un grupo de turistas ingleses explica por el megáfono que los “churros with chocolate are typical of fallas”. La churrería de Escif y Martín es una crítica en general a todo lo “churro”, a la perversión de una fiesta que ya no es lo que era. El puesto abre por las tardes y se regalan churros con chocolate en un gesto casi de rebeldía, la misma con la que los falleros de esta comisión defienden que no debería haber una sección de fallas experimentales. “Todas deberíamos estar en la misma categoría”.

El segundo premio para las experimentales ha sido para la falla de la plaza de l’Arbre, en pleno barrio del Carmen, uno de los más turistificados, obra de Miguel Hache. El monumento es una escalera de avión que embarca a los turistas directamente en las casas de los vecinos, una invitación a reflexionar sobre la gentrificación, remarcando que resulta casi imposible acceder a un hogar en el barrio. La pieza es una escalera de avión que ha sido diseñada a medida para encajar en varios balcones de la plaza, generando la ilusión de que se podría entrar o salir de las viviendas haciendo uso de ella.

La crítica a la ciudad “escaparate”, en venta, donde proliferan los pisos turísticos y todo parece un escenario para hacerse selfies se repite también en la falla Sanchis Bergón-Turia, obra de los artistas falleros Rafael y Raúl Martínez (@estudio_chuky) cuyo trabajo se caracteriza por incorporar una mirada de diseño social dentro del lenguaje tradicional de las Fallas en colaboración con la artista y diseñadora Marina Salazar. Los artistas traen, en sus propias palabras, un falla “colapshow”, que propone una reinterpretación contemporánea de la Estatua de la Libertad convertida en símbolo de una época en crisis.

Las otras premiadas de la categoría A de experimental hay que buscarlas fuera del centro. En la Punta y en Pinedo. En esta última, Jaume Chornet Roig ha diseñado un impactante monumento en memoria de las víctimas de la dana para la comisión Tres Camins-Pinedo.

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En Experimental B se ha llevado el primer premio la comisión Mestre Bellver-Marià Ribera, el segundo y tercero han ido a parar a la comisión San Vicent de Paül-Diputada Clara Campoamor, con una falla que firma Vicente Julián García Pastor) y la Plaza Honduras, con un montaje de José Luis Platero.