El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O

El letrado Gabriel Rodríguez Sáiz, que representa a una persona herida en la barrancada del Poyo, presenta un recurso de súplica a la decisión del Alto Tribunal valenciano de archivar la petición de investigar