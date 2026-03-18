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El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O

El letrado Gabriel Rodríguez Sáiz, que representa a una persona herida en la barrancada del Poyo, presenta un recurso de súplica a la decisión del Alto Tribunal valenciano de archivar la petición de investigar

Carlos Mazón accede al Centro de Emergencias de l'Eliana en los días posteriores a la dana, el 18 de noviembre de 2024, junto a su jefe de gabinete y la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero.

Carlos Mazón accede al Centro de Emergencias de l'Eliana en los días posteriores a la dana, el 18 de noviembre de 2024, junto a su jefe de gabinete y la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero. / Efe/ Villar López

Laura Ballester

València

El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O

El letrado Gabriel Rodríguez Sáiz, que representa a una persona herida en la barrancada del Poyo, presenta un recurso de súplica a la decisión del Alto Tribunal valenciano de archivar la petición de investigar

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El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O

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