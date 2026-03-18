Tribunales
El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O
El letrado Gabriel Rodríguez Sáiz, que representa a una persona herida en la barrancada del Poyo, presenta un recurso de súplica a la decisión del Alto Tribunal valenciano de archivar la petición de investigar
València
El abogado de un lesionado en la dana pide al TSJCV que revoque el archivo e investigue la conducta de Carlos Mazón el 29-O
El letrado Gabriel Rodríguez Sáiz, que representa a una persona herida en la barrancada del Poyo, presenta un recurso de súplica a la decisión del Alto Tribunal valenciano de archivar la petición de investigar
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