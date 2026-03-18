¿Qué encierra el parque natural número 23 de la Comunitat Valenciana? Así es el paraje de la Serra Escalona y Dehesa de Campoamor

La Comunitat Valenciana ampliará el número de sus parques naturales, hasta los veintitrés, con la declaración de la Serra Escalona y la Dehesa de Campoamor. El enclave, Paisaje Protegido desde 2018, está situado en la comarca de la Vega Baja y constituye un ámbito de gran relevancia ambiental, como se destaca en el borrador del decreto que prepara el Consell. El territorio se extiende desde los términos municipales de Pilar de la Horadada, Orihuela y San Miguel de Salinas. Este reconocimiento por parte de la Generalitat sería el primero en los últimos diecinueve años. El pionero fue el Parc Natural fue el de l’Albufera, en 1986, y el último el de Puebla de San Miguel, en 2007.

Mayor blindaje del enclave

El documento elaborado por la Dirección General de Medio Natural y Animal destaca como puntos a tener en cuenta para un mayor blindaje de este espacio la presencia de fauna como el águila perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada en peligro de extinción en el ámbito estatal. Además, también alberga poblaciones significativas de águila culebrera (Circaetus gallicus), búho real (Bubo bubo) y aguilucho común (Buteo buteo), así como mamíferos carnívoros como el gato montés (Felis silvestris), la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles meles), que cuenta aquí con una de las mejores poblaciones del sudeste ibérico. "Su relieve, conformado por areniscas y costras calcáreas, sustenta mosaicos de vegetación natural y agrícola que han configurado un paisaje característico", se incide en el documento. "Destacan formaciones de matorral mediterráneo con pinares sobre areniscas, vegetación rupícola y comunidades de ramblas y cursos fluviales, que acogen flora de especial relevancia, como Bupleurum gibraltaricum o Helianthemum caputfelis", se remarca desde la Dirección General de Medio Natural y Animal.

La proximidad a humedales como las Lagunas de La Mata y Torrevieja, el Embalse de La Pedrera o las Salinas de San Pedro del Pinatar, supone también un plus añadido para el avifauna esporádica. El espacio conserva también “un notable patrimonio cultural y etnológico, con vestigios de diversas épocas históricas, entre ellos restos arqueológicos de época romana y tardorromana, elementos islámicos, construcciones monásticas del siglo XVII y acueductos históricos, junto con aljibes de piedra seca y caseríos tradicionales que conforman un paisaje cultural de notable valor representativo”. De ahí que desde la Conselleria de Medio Ambiente se destaque su potencial como zona “para el estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado del medio natural”.

Turismo de naturaleza

La intención de la Generalitat, como avanzó en su día en exclusiva Levante-EMV, es impulsar el desarrollo local y regional a través del turismo de naturaleza. La iniciativa surgió en la etapa de Salomé Pradas al frente de Medio Ambiente, con una voluntad clara de conjugar la preservación de hábitats y especies con el motor económico que puede suponer un enclave natural bien gestionado. El proyecto, que sale ahora a exposición pública, propone que el parque natural coincida con la Zona I de alto valor ambiental que estableceel recién aprobado Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Este sector abarca una extensión de 9.004 hectáreas. Con la declaración de parque natural se pasará de las 10.683 hectáreas actuales a un total de 18.066.

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Lugar de Importancia Comunitaria

Este territorio cuenta además con las figuras comunitarias de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES5212012), declarada mediante Acuerdo de 10 de julio de 2001, del Consell, siendo efectiva su incorporación a dicha red por medio de la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000464), siendo declarado mediante Acuerdo de 27 de noviembre de 2009, del Consell, de Corrección de errores en los Anexos I y II del Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana.