La Generalitat impulsa la recuperación de la cerceta pardilla con la liberación de 1.282 ejemplares en humedales valencianos

La Generalitat ha reforzado la recuperación de la cerceta pardilla en la Comunitat Valenciana con la liberación de 1.282 ejemplares en humedales de las tres provincias durante el desarrollo del proyecto LIFE, una actuación impulsada por la Unión Europea clave dentro de la estrategia de conservación de esta especie en situación crítica. Así lo ha confirmado el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, quien ha participado en Elx en la presentación de resultados, donde ha puesto en valor el papel de la Generalitat en el refuerzo poblacional de esta ave y los avances logrados en su conservación. En el acto, también han participado representantes de otras comunidades autónomas como Murcia y de la Administración General de Estado.

La cerceta pardilla se trata de una pequeña anátida presente en marismas y lagunas de la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia, cuya tendencia poblacional ha sido regresiva hasta situarla como el pato más amenazado de Europa. Está catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y figura como especie en situación crítica conforme a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Durante su intervención, Luis Gomis ha destacado que este “esfuerzo sostenido desde los centros de recuperación de fauna de la Generalitat ha permitido contribuir de forma directa al incremento de la población, así como al refuerzo de núcleos reproductores tanto en la Comunitat Valenciana como en otros territorios, donde también se han destinado ejemplares”.

Dos humedales más para la reproducción

En este sentido, el director general ha subrayado que los resultados del proyecto evidencian una clara “evolución positiva” de la especie. En la Comunitat Valenciana, se ha pasado de 21 parejas reproductoras en 2020 a 48 en 2025, además de ampliarse de tres a cinco los humedales en los que la cerceta pardilla se reproduce.

“Hoy podemos afirmar que ese trabajo ha dado resultados”, ha señalado Gomis, quien ha recordado que antes del inicio del proyecto la situación era “extremadamente delicada”, con una tendencia regresiva y una población muy reducida como consecuencia de la pérdida y degradación de su hábitat, que constituye su principal amenaza.

Desde el inicio del programa en 2013, cuando se partió de 20 ejemplares procedentes del Parque Natural de El Hondo, se han criado y liberado ejemplares en diferentes puntos. La mayoría han sido en humedales de la Comunitat Valenciana, entre ellos el Parque Natural de El Hondo, el Marjal dels Moros en Sagunto, el Marjal de Almenara y el Parque Natural de l’Albufera, aunque medio millar también han servido para reforzar poblaciones en otras comunidades autónomas y en Sicilia.

Marcaje y dispositivos GPS

Junto al refuerzo poblacional, el proyecto LIFE ha impulsado la mejora del hábitat en enclaves clave como el Parque Natural de El Hondo, donde se ha ampliado la superficie de humedales destinados a la conservación de la especie mediante la incorporación de nuevas fincas y la gestión coordinada de estos espacios. Asimismo, el director general ha puesto destacado el avance en el conocimiento científico, gracias a los trabajos de seguimiento y al uso de tecnologías como el marcaje y los dispositivos GPS, que han permitido “comprender mejor” los desplazamientos de la especie, su relación con el hábitat y sus principales amenazas.

Gomis ha resaltado, también, el valor de la cooperación entre administraciones, entidades científicas y organizaciones conservacionistas como uno de los principales logros del proyecto. “Cuando distintas entidades trabajan de forma coordinada, los resultados son mucho más sólidos”, ha afirmado.

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Finalmente, ha trasladado un mensaje de continuidad en el compromiso de la Generalitat con la conservación de la cerceta pardilla. “Lo conseguido en estos cinco años no es un punto final, sino una base firme sobre la que seguir avanzando”, ha concluido.