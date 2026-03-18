Sanidad
El hospital General de València arranca la construcción de su nuevo edificio de consultas externas
Las nuevas instalaciones, con una superficie de 8.500 metros cuadrados, permitirán ampliar la capacidad del centro en 100 camas hospitalarias
El General es el departamento con mayor población de toda la Comunitat Valenciana
El hospital General de València sigue en obras. A las que ya están en marcha para ampliar y renovar su servicio de Urgencias, se suman ahora los trabajos para construir un nuevo edificio de consultas externas. Serán unas instalaciones con cerca de 8.500 metros cuadrados de superficie, en cinco plantas, donde se albergarán cerca de 130 áreas asistenciales con capacidad para atender más de 300.000 citas anuales, es decir, una media de 1.500 consultas cada día.
Pero una de las grandes mejoras que conllevará este nuevo espacio es que, al trasladar las consultas, permitirá ampliar la capacidad de camas del hospital en cerca de un centenar de camas. Esta es una noticia importante porque el General es el departamento con una mayor cantidad de SIPs adheridos, es decir, que da asistencia sanitaria a 388.736 valencianos y valencianas, según los datos recopilados en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad del año 2024. El actual centro dispone de 514 camas, casi la mitad que el hospital La Fe de València. Este tiene un millar, pero menos población adherida, al quedarse el dato en 307.378 pacientes.
Las obras de la construcción del edificio acaban de comenzar y, hasta allí, se ha desplazado este martes por la mañana el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para conocer de primera mano los detalles del proyecto. "Se ampliará la capacidad hospitalaria del centro y se favorecerá una organización más eficiente -, ha subrayado el titular del departamento-. En definitiva, se dará un mejor servicio a los ciudadanos, que es nuestro verdadero objetivo".
Un diseño moderno
El nuevo edificio albergará alrededor de 130 áreas asistenciales, entre consultas, salas de técnicas, áreas de apoyo y otros espacios funcionales; y estará conectado con el edificio quirúrgico, lo que permitirá "facilitar los desplazamientos entre ambos edificios -, ha añadido Gómez- y mejorar la logística". Todas sus plantas dispondrán de tres salas de espera y su correspondiente mostrador de información, lo que permitirá organizar la actividad asistencial de forma más ágil. Además, las nuevas instalaciones, de diseño moderno, incorporarán tres patios interiores para la entrada de luz natural en las consultas y en las zonas de espera, mejorando el confort tanto del personal como de los usuarios.
La entrada del nuevo edificio se ubicará en la calle Padre Esteban Pernet, junto a la parada de bus urbano. Además, se habilitará un vial interior con salida a la calle Casa de la Misericordia, donde se dispondrá de una zona para ambulancias y un espacio para que los vehículos puedan acercar a pacientes o personas con movilidad reducida.
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