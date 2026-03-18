Las fallas reducen al mínimo el impacto de la huelga de médicos en Valencia

Se preveía y los pronósticos se han cumplido. Las fallas están reduciendo el impacto de la huelga de médicos en la sanidad valenciana, al menos en la provincia de Valencia. El martes, segundo día del paro nacional de cinco días convocado a nivel nacional por CESM, se cerró con un seguimiento del 9,05 % en la Comunitat Valenciana, según los datos oficiales distribuidos por la Conselleria de Sanidad. Pero las diferencias entre provincias fueron notables. Mientras que en Alicante el apoyo a la huelga se disparó hasta el 15,29 %, unos datos similares a los del paro anterior del mes de febrero; en Valencia y Castellón, enmarcadas en días festivos por las fallas y la Magdalena, el seguimiento cayó hasta el 5,99 % y el 5,20 %, respectivamente.

Las cifras son peores incluso que las del lunes cuando el seguimiento fue del 6,04 % en Valencia y del 5,89 % en Castellón. En Alicante, en cambio, el dato del martes creció levemente con respecto al del día anterior que fue del 15,09 %. Y no se augura una mejoría para los próximos días porque el 18 y 19 de marzo son considerados festivos por la Conselleria de Sanidad en Valencia; son los dos días grandes de las fallas y, por tanto, la mayoría de facultativos no trabajan. Desde CESM son conscientes que el impacto de esta segunda semana de la huelga indefinida hasta junio iba a ser mínimo, pero al ser una convocatoria nacional, han tenido que tratar de solventarla de la mejor forma posible. Han aprovechado, eso sí, para llevar sus reivindicaciones a la mascletà en la Plaza del Ayuntamiento de València.

Jornada de huelga de medicos en el Hopital General de Alicante - Doctor Balmis / Jose Navarro

Sus datos elevaban ayer el seguimiento al 90 %. La diferencia es una cuestión de cifras: Sanidad calcula el dato teniendo en cuenta el total de la plantilla y los del sindicato, respecto a los facultativos que pueden sumarse a la huelga. Cabe recordar que los servicios mínimos impuestos por el departamento de Marciano Gómez rozan el 75 % en la mayoría de servicios y, en muchos de ellos, se exige el 100 %. Estos porcentajes no han estado exentos de polémica porque CESM los consideró "abusivos" y buscó tumbarlos judicialmente. Pero el el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón a la Generalitat Valenciana al prevaler "el interés general en materia sanitaria".

Manifestación en Alicante

A diferencia del paro de febrero, cuando CESM centralizó las protestas en la provincia de Valencia con una manifestación entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno; esta vez, ha puesto el foco en Alicante, la única provincia sin fiestas mediante. Allí se celebró ayer una marcha, en la que participaron centenares de personas, desde la Rambla Méndez Núñez y la calle Gerona, bajo el lema "Presos de un sistema sanitario abusivo". Las concentraciones a las puertas de todos los centros sanitarios se mantendrán mañana en Castellón y Alicante y se retomarán en Valencia el próximo viernes 20 de marzo, ya con las fallas quemadas.

Si el seguimiento ha caído en picado respecto a febrero, también lo estará haciendo el impacto en la ciudadanía. Con un seguimiento medio del 12 %, el paro de hace un mes se cerró con cerca de 54.000 citas pospuestas. A nadie se le escapa que el dato al cierre de la actual semana será mucho menor, más con un festivo -el 19 de marzo- en las tres provincias; ese día, las citas serán solo las urgentes.

Por qué protestan los médicos

Es la segunda de las cinco semanas convocadas por el sindicato CESM para oponerse al anteproyecto de Estatuto Marco pactado por la ministra Mónica García con los sindicatos mayoritarios y reclamar una negociación propia, así como un estatuto médico que recoja sus reivindicaciones diferentes al del resto de categorías profesionales.

Este mismo viernes la ministra Mónica García ha enviado una nueva carta al Comité de Huelga en el que acusa a los sindicatos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones" al mantener la convocatoria pesar del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, que contaba "con conocimiento y participación" de este comité.

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Los sindicatos, sin embargo, ya han dejado claro que con quien debe negociar la ministra es con el Comité de Huelga lo que hace que las posiciones entre ambas partes estén igual de distanciadas que cuando se anunció el inicio de unos paros que, en formato semanal, de momento se alargarán hasta el mes de junio y a los que están llamados más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.